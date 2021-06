Blinken: Deutschland ist Vorbild bei Vergangenheitsbewältigung

Mi, 23.06.2021, 12.51 Uhr

Bei seiner Antrittsvisite in Deutschland wird US-Außenminister Antony Blinken am Donnerstag zusammen mit Außenminister Heiko Maas (SPD) auch das Berliner Holocaust-Mahnmal besuchen. Blinken lobte Deutschland in diesem Zusammenhang für die Aufarbeitung seiner dunklen Vergangenheit.