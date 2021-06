Nordkorea feiert frühere Machthaber

Sa, 19.06.2021, 15.25 Uhr

Nach dem Ende einer Plenarsitzung der herrschenden Arbeiterpartei legen Nordkoreaner Blumen am Mansudae-Monument in Pjöngjang nieder. In dem Land gibt es nach offiziellen Angaben nach wie vor keinen einzigen Corona-Fall.