Protest für mehr Klimaschutz am Rande des G7-Gipfels

Sa, 12.06.2021, 14.49 Uhr

Aktivisten der Organisation Oxfam haben am Rande des G7-Gipfels in Cornwall in kreativen Poltiker-Kostümen für eine verbesserte Klimaschutzpolitik demonstriert. Der Kampf gegen den Klimawandel ist eines der Themen des Gipfels.