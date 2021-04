Neue Ausschreitungen in Nordirland

Fr, 09.04.2021, 08.55 Uhr

In Belfast in Nordirland haben Demonstranten Brandbomben und Steine auf die Polizei geworfen. In der Region wächst die Unzufriedenheit mit den Folgen des Austritts Großbritanniens aus der EU.