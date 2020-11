Polizeieinsatz gegen Flüchtlinge sorgt in Frankreich für Empörung

Mi, 25.11.2020, 12.47 Uhr

Ein Polizeieinsatz gegen Flüchtlinge in Paris sorgt in Frankreich für Empörung. Innenminister Gérald Darmanin spricht nach der gewaltsamen Räumung eines Zeltlagers von "schockierenden" Bildern und ordnet eine Untersuchung der Polizei-Aufsichtsbehörde an.