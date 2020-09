Mo, 14.09.2020, 15.26 Uhr

Die große Koalition will offenbar kurzfristig über die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Moria in Griechenland entscheiden. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sprach in Berlin von einer "einmaligen Kraftanstrengung", die nun nötig sei.