Berlin/Washington. Er stellt sich gern als Selfmade-Millionär dar. Doch wie reich ist Donald Trump wirklich? Das ist über sein Vermögen bekannt.

Donald Trump war einst US-Präsident – und galt damit als mächtigster Mann der Welt

Zu den reichsten Männern der Welt gehört er nicht

Ein großes Vermögen hat er dennoch: Wie reicht ist Donald Trump?

Geld spielt im Leben von Donald Trump zweifellos eine große Rolle. Der ehemalige US-Präsident, der 2025 erneut ins Weiße Haus einziehen möchte, inszeniert sich gern als Selfmade-Milliardär. Er liebt den Luxus – und noch mehr liebt er es, mit seinem Vermögen zu prahlen und zu polarisieren. Doch dabei, so scheint es, könnte der Republikaner etwas übertrieben haben.

Das zeigt sich nun, nachdem Trump in einem Gerichtsverfahren zu einer Strafe von mehr als 450 Millionen Dollar (rund 413 Millionen Euro) verurteilt wurde. Zwar will er Berufung gegen das Urteil einlegen – vorgeworfen wird ihm, Bilanzen gefälscht und sein Vermögen so aufgebauscht zu haben. Dennoch muss das Geld zunächst gezahlt werden.

Dabei gibt es, so Trumps Anwälte, „unüberwindbare Schwierigkeiten“. Der angebliche Milliardär kann die Geldsumme nicht aufbringen. Wie kann das sein? Ist Trump etwa nicht so reich, wie er angibt? Das ist über sein Vermögen bekannt.

Wie reich ist Donald Trump?

Donald Trump ist reich, das steht außer Frage. Wie viel er wirklich besitzt, ist dagegen nur schwer zu beziffern. Denn das macht Trump nicht öffentlich – und das muss er auch nicht. Dennoch brüstet er sich immer wieder mit seinem angeblich gigantischen Vermögen. Erst kürzlich erklärte seine Anwältin Alina Habba, dass Trump „Milliarden und Milliarden und Milliarden“ schwer sei. Kein Wunder also, dass es reichlich Spekulationen gibt.

Einen ersten Anhaltspunkt liefert die „New York Times“. Die Redakteurinnen und Redakteure haben sich durch unzählige Dokumente gewühlt und konnten nach eigenen Angaben auch vertrauliche Steuererklärungen Trumps einsehen. Im Ergebnis schätzen sie, dass dieser auf liquide Mittel von rund 350 Millionen Dollar zurückgreifen kann. Im vergangenen Jahr hatte Trump noch unter Eid ausgesagt, dass er über „deutlich mehr als 400 Millionen in bar“ verfüge.

Weitere Millionen dürften fest investiert sein, unter anderem in den diversen Immobilien, die Trumps Firmen gehören. Dazu zählen das Ressort Mar-a-Lago, die Residenz des ehemaligen US-Präsidenten, das Schloss Seven Springs in New York und zwölf Golfplätze. Doch die Werte dieser Immobilien hatte Trump zuletzt deutlich höher angegeben, als sie tatsächlich zu sein scheinen. Mit einberechnen muss man bei Trumps Vermögen auch dessen Schulden, die ebenfalls in die Millionen gehen dürften. Im Wahlkampf 2016 pries sich der Republikaner gar selbst als „König der Schulden“.

Insgesamt geht das US-Magazin „Forbes“, das regelmäßig über die reichsten Menschen der Welt berichtet, von einem Gesamtvermögen von rund 2,6 Milliarden Dollar (rund 2,4 Milliarden Euro) aus. Das ist deutlich weniger als vor Trumps Präsidentschaft: 2016 bezifferte „Forbes“ dessen Reichtum noch auf 4,5 Milliarden Dollar.

Warum kann Trump die Millionenstrafe nicht aufbringen?

Das Barvermögen von Donald Trump reicht also offenbar nicht aus, um seine Strafe zu begleichen. Aber warum kann der Milliardär nicht weitere Mittel flüssigmachen oder Kredite aufnehmen? Dafür gibt es verschiedene Gründe:

Trumps Immobilien gehören oft gar nicht ihm oder nicht ihm allein. Er kann sie also nicht einfach verkaufen, um an Geld zu kommen.

Doch selbst, wenn er das könnte, würde sich der Verkauf von Gebäuden in dieser Preisklasse über Monate hinziehen – das Geld muss aber schnell beschafft werden.

Banken und Versicherungen wollen dem Ex-Präsidenten derzeit offenbar kein Geld leihen. Sie scheinen die Immobilien von Trump nicht als Sicherheit akzeptieren zu wollen – wurde er doch gerade dazu verurteilt, deren Wert und den Umfang seines Vermögens beschönigt zu haben.

Um noch an das Geld zu kommen, hat Trumps Team inzwischen zu Spenden für den klammen Milliardär aufgerufen. Ob dieses Geld, bei dem es sich offiziell um Wahlkampfspenden handelt, überhaupt für die Zahlung der Strafe genutzt werden darf, ist jedoch umstritten. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Finanzspritze durch Freunde oder aus dem Ausland. Gemunkelt wird über Kontakte zu Elon Musk, aber auch nach Katar oder Saudi-Arabien.

Woher stammt das Vermögen von Donald Trump?

Trump stellt sich gern als Selfmade-Mann dar. Und tatsächlich hat er sein Vermögen enorm vergrößert. Die Wahrheit ist aber: Bereits Trumps Vater Fred Trump wurde durch den Bau von Wohnkomplexen in New York zum Multimillionär. 1971 übernahm der Sohn die Firma und benannte sie um in „The Trump Organization“. Bis heute ist sie im Besitz der Familie Trump, aktuell geführt von Donald Trumps Söhnen Donald Jr. und Eric. Die Verfassung verbot dem Republikaner als Präsident der USA die Führungsposition.

Das Trump Building in New York gehört zu Trumps prestigeträchtigsten Immobilien. Doch tatsächlich ist er gar nicht der Eigentümer des Wolkenkratzers. © Getty Images via AFP | SPENCER PLATT

Trotz des großen Vermögens: Hat Donald Trump keine Einkommensteuer bezahlt?

Ende September 2020 sorgte ein Bericht der „New York Times“ für Aufsehen. Demnach soll Trump in den Jahren 2016 und 2017 kaum Einkommensteuer auf Bundesebene bezahlt haben. Abschreibungen und Gutschriften, unter anderem wegen hoher Verluste, sollen das möglich gemacht haben.

Weiter berichtete die Zeitung, Trump habe Schulden in einem Umfang von rund 421 Millionen Dollar angehäuft, für die er persönlich hafte. Trump selbst wies den Bericht als „totale Fake News“ zurück.