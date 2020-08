Neue Straßenschlachten in Beirut

Mo, 10.08.2020, 10.10 Uhr

In der libanesischen Hauptstadt Beirut sind den zweiten Tag in Folge zahlreiche Menschen gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Die Demonstranten machen Missmanagement der Regierung für die Explosions-Katastrophe im Hafen von Beirut verantwortlich.