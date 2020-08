Oppositionskandidatin in Belarus rechnet nicht mit fairer Wahl

Sa, 08.08.2020, 10.25 Uhr

Die Opposition in Belarus rechnet nicht mit einer fairen Präsidentschaftswahl. Schon seit Beginn der vorzeitigen Stimmabgabe am Dienstag werde manipuliert. Das sagte die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja der Nachrichtagentur AFP in Minsk.