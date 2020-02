Razzien gegen mögliche rechtsterroristische Terrorgruppe

Berlin. Am Freitagmorgen gab es Razzien gegen eine rechte Terrorzelle in sechs Bundesländern. Die Verdächtigen sollen Anschläge geplant haben.

In mehreren Bundesländern hat es Razzien gegen eine mögliche rechtsterroristische Vereinigung gegeben. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen fünf Beschuldigte. Es besteht der Verdacht, dass sie eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet und Anschläge gegen Politiker und Muslime geplant haben.

Außerdem werde gegen acht weitere Beschuldigte ermittelt, die dieselbe rechtsterroristische Vereinigung unterstützt haben sollen. Das teilte der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA) mit.

Razzia gegen eine rechtsterroristische Vereinigung in sechs Bundesländern

Spezialkräfte durchsuchten am Freitagmorgen 13 Wohnungen und weitere Objekte in sechs Bundesländern: in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. In Bayern wurde die Wohnung einer nicht tatverdächtigen Person durchsucht. Festnahmen gab es zunächst nicht.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen besteht die Gruppe seit September 2019. Ziel der Vereinigung soll nach Angaben des Generalbundesanwalts gewesen sein, „die Staats- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland zu erschüttern und letztlich zu überwinden.“

Die Mitglieder der Terrorzelle wollten „bürgerkriegsähnliche Zustände“ erreichen

Die Beschuldigten sollen sich verabredet haben, in Deutschland Anschläge auf Politiker und Muslime zu begehen, um „bürgerkriegsähnliche Zustände“ zu erreichen, so der GBA. Die acht mutmaßlichen Unterstützer sollen ihrerseits zugesagt haben, die Vereinigung finanziell zu unterstützen, Waffen zu beschaffen oder an zukünftigen Anschlägen mitzuwirken. Konkrete Anschlagspläne habe es aber offenbar noch nicht gegeben.

Zu den Razzien wird sich NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) um 11.15 Uhr im Düsseldorfer Landtag äußern.

