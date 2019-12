TV Bornum und FSV Schöningen: Zwei heiße Eisen

Bornum/Schöningen. Die Sportler aus dem Kreis Helmstedt werden im Jahr 2020 wieder für so manche Sternstunde sorgen.

Das neue Jahr ist zwar noch nicht angebrochen – eines lässt sich aber mit Sicherheit sagen: Die Sportlerinnen und Sportler aus dem Kreis Helmstedt werden wieder für so manche Sternstunde sorgen. Zwei Teams haben sich schon in 2019 die Ausgangslage verschafft, um im neuen Jahr zum großen Wurf ansetzen zu können.

Wobei: Wurf ist eigentlich die falsche Beschreibung für die Volleyballer des TV Bornum. Sie schmettern lieber – und zerschmettern ihre Konkurrenz schon seit Jahren regelrecht. Nach zwei Aufstiegen in Folge, in diesem Frühjahr mit der Traumbilanz von 16 Siegen und 48 Punkten aus 16 Spielen, liegt der TV Bornum nun in der Verbandsliga schon wieder auf Titelkurs.

Dabei wollte das Team in diesem Jahr eigentlich kleinere Brötchen backen und „nur“ um den Klassenerhalt spielen. 9 Spiele und 27 Punkte später hat sich das Blatt jedoch gewendet: Teamsprecher Holger Klopschar selbst spricht von „klaren Titelambitionen“ – durchaus zurecht bei 7 Punkten Vorsprung auf Platz 2.

Gelingt der Aufstieg, schreibt der TVB Helmstedter Sportgeschichte: Er wäre die erste Mannschaft aus dem Landkreis in der Volleyball-Oberliga. Das Geheimrezept ist dabei simpel: junge und erfahrene Spieler aus dem eigenen Verein, dazu externe Neuzugänge mit Format wie Ex-Zweitliga-Spieler Ingo Frassek, ein guter Teamgeist und ein breiter Kader für alle Eventualitäten – fertig ist der Aufstiegsaspirant.

Ähnlich lässt sich der Grund für den Erfolg der Bezirksliga-Fußballer der FSV Schöningen beschreiben: Hohe Qualität weit über die erste Elf hinaus ist die Triebfeder, die zu 47 Punkten aus 17 Spielen. Doch anders als bei Bornums Volleyballern, ist der aktuelle Lauf der FSV nicht einfach so „passiert“ – er ist das Ergebnis jahrelanger Planung. Der Aufstieg in die Landesliga ist schon seit einigen Jahren das Ziel der Schöninger.

So aussichtsreich wie in dieser Saison haben die Elmstädter indes bei keinem der vorangegangenen Anläufe überwintert, zehn Punkte trennen die FSV von Platz 2. Ein wichtiges Mosaiksteinchen ist Daniel Reiche. Der Ex-Profi kam im Sommer als Transfercoup und avancierte zum Ruhepol in der erfolgshungrigen Mannschaft. Auch Torjäger Christopher Münch (23 Treffer) und allgemein die Offensive um den pfeilschnellen Maximilian Kohl sind Schöninger Trümpfe.

Doch egal, ob minuziös geplant oder einfach die nächste Saison auf der Erfolgswelle: Wer großartigen Sport sehen und um Meisterschaften mitfiebern will, ist 2020 in Bornum und Schöningen richtig.