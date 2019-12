Schwerste Straftaten gegen Frauen und ein „Ehrenmord“

Auf einem Hinterhof-Parkplatz an der Berliner Straße wurde Milad A. (25) von fünf Kugeln getroffen. Er starb kurz darauf an seinen schweren Verletzungen. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter zieht sich bis in den Februar 2020.

Messerstiche, Schüsse, gelöste Radmuttern: 2019 war für Salzgitter ein Jahr der Beziehungsgewalttaten und Angriffe von Männern auf Frauen. Mehrere Vorfälle im öffentlichen Raum erschütterten die Stadt und beschäftigten Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz. Darunter mindestens ein Verfahren, in dem es um ein Tötungsdelikt geht, das man als „Ehrenmord“ bezeichnen könnte.

Der Mord vom Jägerweg

Gleich zu Beginn des Jahres verurteilte die Schwurgerichtskammer des Braunschweiger Landgerichts einen 38-Jährigen wegen Mordes zu lebenslanger Haft und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der offenbar radikal-islamische Kosovo-Albaner seine Frau nach der Trennung und einem verlorenen Sorgerechtsprozess im Mai 2018 im Stadtteil Lebenstedt erschoss. Vor den Augen der vier gemeinsamem Kinder und deren Großeltern.

Der Vorsitzende des Schwurgerichts sprach von einer „demonstrativen Hinrichtung“ und „absolutem Vernichtungswillen“: Die junge Mutter hatte den Angeklagten mit den vier Kindern verlassen, den Sorgerechtsstreit gewonnen, wollte nicht mehr mit ihm nach seiner Vorstellung leben und galt ihm als „Ungläubige“. „Sie hat nichts anderes getan, als die Rechte wahrzunehmen, die sie in Deutschland hat.“

Mutmaßlicher „Ehrenmord“

Wenige Tage vor dem Urteil im Jägerweg-Prozess kam es zu einer anderen Art von Beziehungstat: Ein 25 Jahre alter Iraker starb durch fünf Schüsse auf einem Hinterhof an der Berliner Straße. Als Schütze angeklagt: Der Bruder seiner Freundin. Der Syrer (33) soll den Iraker getötet haben, weil er die Familienehre durch die Beziehung besudelt sah, glauben die Ermittler. Er schweigt zu den Vorwürfen. Seit August muss sich der Angeklagte vor dem Braunschweiger Landgericht verantworten. Eine Kette von Indizien belastet ihn. Das Urteil wird für Februar erwartet.

Brutaler Angriff vor Shisha-Bar

Im Juli wurde eine 52-Jährige durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt, weil sie ihrer Nichte gegen deren Ex-Mann zur Hilfe eilen wollte. Die Klinge brach in ihrem Kopf ab. Monatelang soll der Verdächtige seiner getrennt lebenden Frau bereits nachgestellt haben. Die Staatsanwaltschaft hat im Dezember Anklage gegen den 42-Jährigen erhoben wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Nötigung. Das Strafverfahren beginnt im Januar.

Mann erstach Freundin

Im Mai ordnete das Landgericht an, dass ein 33 Jahre alter Mann auf unbestimmte Zeit in die Psychiatrie eingewiesen wird. „Mach’ sie tot“, hatte eine Stimme in seinem Kopf dem offenbar schizophrenen Täter befohlen. Daraufhin massakrierte er seine Partnerin Amira B. regelrecht mit einem Messer und 21 Stichen. Täter und Opfer hatten sich in der Psychiatrie kennengelernt. Dass der 33-Jährige schizophren ist, wurde dort nicht erkannt.

Erschreckend auch der Fall eines Mannes, der offenbar die Trennung von seiner Lebensgefährtin nicht verwinden konnte: Wochenlang stellte er der Frau nach. Das Amtsgericht verurteilte ihn dafür – und weil er offensichtlich die Radmuttern am Auto einer Bekannten seiner Ex löste. Ihr, so glaubte das Gericht, gab er die Schuld für das Beziehungsende. Die Frau kam mit dem Schrecken davon.

Zu einer knapp siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilte das Braunschweiger Landgericht einen 25 Jahre alten Serien-Sextäter. Der Syrer hatte sich an Prostituierten vergangen, eine von ihnen brutal vergewaltigt. Elf Übergriffe wurden dokumentiert. Im Milieu der Wohnungsprostituierten ging monatelang die Angst um, bevor der Mann im Juli 2018 gefasst worden war.

Mord im Fredenbergund tödlicher SEK-Einsatz

Große mediale Aufmerksamkeit fand ein tödlicher SEK-Einsatz am Fredenberg aus dem April 2019. Ein Spezialeinsatzkommando erschoss den 28 Jahre alten Peter K., nach dem er sich über Stunden in einer Wohnung am Hans-Böckler-Ring verschanzt hielt. Dass er die Beamten mit einer Spielzeugwaffe bedrohte, stellten die zu spät fest.

Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Braunschweig hatten sich die eingesetzten Beamten korrekt verhalten. Es habe sich um eine Notwehrsituation gehandelt.

In der Wohnung des Toten fand die Polizei dann die Leiche von Stefan M. (22). Er war mehrere Tage zuvor mit drei Schüssen getötet worden. Mutmaßlich von Peter K. Die Ermittlungen in diesem Fall sind sind laut Staatsanwaltschaft nicht endgültig abgeschlossen.

Schüler werden zu Serienräubern

Ein halbes Dutzend Überfälle auf Supermärkte und ein Schnellrestaurant binnen zwei Wochen im Februar gehen auf das Konto dreier jugendlicher Serienräuber (17, 20 und 20). Das Braunschweiger Landgericht verurteilte das Trio zu mehrjährigen Jugendstrafen. Zwei der Täter stammen aus Salzgitter. Sie schlugen als Bande in der Region zwischen Gifhorn und Goslar zu. Der mutmaßliche Initiator der Überfallserie hatte im Vorjahr eine Tankstelle in Flöthe ausgeraubt und war dafür verurteilt worden.

Ex-Rektor der Hauptschuleveruntreute sechsstellige Summe

Fast drei Jahre lang leitete der damalige Rektor einer Hauptschule in Lebenstedt Geld von Konten der Schule und ihres Fördervereins auf private Konten um: rund 180.000 Euro. Drei Jahre nachdem die Taten aufgeflogen waren, sprach das Landgericht Braunschweig den Mann der Untreue schuldig. Das Urteil: 22 Monate auf Bewährung. Er hatte ein umfassendes Geständnis abgelegt. Das Geld habe er gebraucht, weil er aufgrund eine Spielsucht überschuldet gewesen sei – und seine Kreditlinien ausgereizt.