Salzgitters grüne Zukunft beginnt im September

Niedersachsens Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann zu Gast bei der Eröffnung der Batteriezell-Fertigung in Salzgitter.

Beddingen, 23. September. Es ist wahrscheinlich einer der zukunftsträchtigsten Augenblicke in der Wirtschaftsgeschichte Salzgitters: Die Eröffnung der Pilotanlage zur Batteriezellfertigung für Elektro-Autos durch Volkswagen.

Hier in Salzgitter erforschen etwa 300 Mitarbeiter Produktionsverfahren zu Lithiumionen-Akkus für die Elektromobilität. Folgen soll mit den so gewonnenen Erkenntnissen und Kompetenzen die Serien-Batteriezellfertigung mit dem schwedischen Kooperationspartner Northvolt, mit dem ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet wurde, um das Projekt gemeinsam zu stemmen.

Das scheint einen Ausweg aus der Diesel-Misere, einen Ausweg aus der Klima-Krise, einen Ausweg aus der drohenden Abhängigkeit von Anbietern aus Asien zu bieten, die derzeit die Batteriezellproduktion beherrschen.

Volkswagen hat richtig viel investiert dafür und vor allem viel Mut bewiesen, denn mehr als eine Milliarde Euro sollen in die Batteriezellaktivitäten nach Salzgitter fließen, 900 Millionen in die Kooperation mit dem Unternehmen Northvolt, einem Start-up. Damit setzt das Unternehmen Volkswagen massiv und ausschließlich auf Elektro-Mobilität – und auf keine andere mögliche Alternative wie etwa Brennstoffzellenantrieb oder synthetische Kraftstoffe.

Ab kommendem Jahr ist geplant, in Salzgitter in der Nähe von Volkswagen mit Northvolt eine Batteriezellfabrik mit einer Kapazität von 16 Gigawattstunden zu errichten, eine Gigafactory. Produktionsstart soll etwa Ende 2023/Anfang 2024 sein. 1000 Arbeitsplätze sollen entstehen, 300 im Entwicklungszentrum, 700 dann im Gemeinschaftsprojekt, dem „Center of excellence“.

Das stärkt nicht nur Salzgitter, wo bislang Verbrennungsmotoren gefertigt wurden, das macht die Stadt geradezu zu einem (grünen) Vorzeige-Wirtschaftsstandort, zumal in Verbindung mit der Wasserstoff-Technologie, die derzeit massiv aufgebaut wird – bei den Nachbarn Alstom und Salzgitter AG.

Gleichzeitig wird das Thema Elektromobilität von Volkswagen weitergedacht, denn auch eine Recyclinganlage für Batterien ist in der Planung. Sie soll ab nächstem Jahr in Betrieb gehen.