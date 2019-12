Greifer der SMAG in Salzgitter-Bad - in diesem Segment ist das Unternehmen, das sein 100-jähriges Bestehen feiert, Weltmarktführer.

Aufbruch in eine klimafreundliche Welt

Im Mittelpunkt des Wirtschaftsjahres 2019 in Salzgitter steht zum einen der massive Aufbruch in eine klimafreundlichere Welt, was sich etwa durch das Bekenntnis zur E-Mobilität und die Batterie-Aktivitäten von Volkswagen (siehe unten) sowie die Wasserstoff-Ambitionen der Salzgitter AG und -- älter – von Alstom zeigt.

Alstoms Waggon „Coradia iLint“ wird mit Brennstoffzellen betrieben. Es handelt sich um den weltweit einzigen wasserstoffbetriebenen und damit emissionsfreien Zug. Inzwischen fährt der „grüne“ Salzgitteraner Zug mit den Wasserstofftanks auf dem Dach in einigen deutschen Städten.

Die Salzgitter AG stellt 2019 ihr Projekt Salcos („Salzgitter Low CO 2 Steelmaking“) vor, womit ebenfalls auf der Grundlage von Wasserstoff Emissionen eingespart werden sollen – bis zu 95 Prozent des Kohlendioxids. Noch steht eine Anschubfinanzierung aus, obwohl sich Politiker wie Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) oder Umweltminister Olaf Lies (SPD) bereits einen Eindruck vor Ort gemacht haben. Zusätzlich will die Salzgitter AG insgesamt sieben Windräder auf ihrem Gelände errichten. Und auch bei MAN wurden in diesem Jahr vier Exemplare auf dem Areal aufgestellt. Die Industrie in Salzgitter wird grüner.

Aber auch bei der Stadt stehen die Signale auf Klimaschutz. Anfang Oktober setzt der Rat nach längerer Vorlaufzeit zwei Weichen, um Konzernen wie der Salzgitter AG, VW und Alstom politische Rückendeckung bei der Produktion mit alternativen Energien zu geben.

Insbesondere die Wirtschaftslage beim Schienenfahrzeughersteller Alstom bereitet den Politikern Kopfweh. Der Konzern muss laut IG Metall allein bis Ende März nächsten Jahres 300 Jobs in Salzgitter abbauen. Sie betreffen die Leiharbeit und befristete Verträge. Der Rat verabschiedet daher zum einen eine Resolution, um den hiesigen Standort durch die Produktion von Wasserstoffzügen wie dem „Coradia iLint“ abzusichern. Alstom habe gezeigt, wie nachhaltige Mobilitätslösungen in Zeiten globaler Energiewende aussehen, befindet der Rat in der Resolution. Eine Serienfertigung im hiesigen Werk könne zur zukunftsfähigen Ausrichtung des Industriestandortes Salzgitter entscheidend beitragen, heißt es weiter.

Die zweite Weiche, die im Oktober gestellt wird, dürfte noch entscheidender für die künftige wirtschaftliche Entwicklung der Stahlstadt sein. Die Kommune startet eine Initiative zum Aufbau eines „Kompetenz- und Gründer-Zentrums für Wasserstofftechnologie und alternative Antriebstechniken“ in Salzgitter. Sein Sitz soll in den Gebäuden der Flüchtlingsunterkunft II in Engelnstedt sein. Sie hat die Stadt Anfang 2017 unter dem Druck der damals anhaltenden Flüchtlingswelle errichten lassen, ein Jahr später aber angesichts des Zuzugsstopps für gewerbliche Zwecke oder zur Eigennutzung vorgesehen.

Die Koordination auf Seiten der Stadt übernimmt der neue Wirtschaftsdezernent Jan Erik Bohling. Zunächst entsteht die Arbeitsgruppe „Wirtschaftlicher Strukturwandel“, der Vertreter von Kommune und gewichtigen, hier ansässigen Unternehmen angehören wie Alstom, VW, MAN, Salzgitter AG und Bosch. Daraus entwickeln sich zwei Workshops. Sie informieren zum einen über laufende und geplante Wasserstoff-Vorhaben, zum anderen erwarten sie vom Fraunhofer-Institut, Fahrplan und und Konzept vorzuschlagen, „wie die Wasserstoff-Stadt Salzgitter mit Hilfe und zum Nutzen von allen Beteiligten funktionieren kann“ – so formuliert es Bohling im SZ-Gespräch.

Zum anderen gibt es 2019 ein großes Jubiläum zu feiern: Die SMAG feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Auf dem Gelände, auf dem Anton Raky damals seine Firma Anton Raky, Tiefbohrungen in Salzgitter gegründet hatte, feiern Mitarbeiter und Ehemalige. Die SMAG ist Weltmarktführer in der Herstellung von Greifern, bedient aber nicht zuletzt durch geschickte Übernahmen oder Kooperationen auch Felder wie Bergwerkstechnik, mobile Bohrgeräte, Spezialfahrzeuge und mobile Antennenträger.