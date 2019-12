Spendenmärchen spielen im Kreis Gifhorn

Der Landkreis Gifhorn erlebte dieses Jahr besonders hilfreiche Menschen, und zwar mit Spenden, die aus dem üblichen Rahmen fielen: Auf der einen Seiten gaben zwei anonyme Spender Tausende Euro für ein Projekt in der Grundschule in Meine sowie für das Tierschutzzentrum. Auf der anderen Seiten zeigten sich Hunderte Gifhorner bereit, Stammzellen zu spenden, und ließen sich im Papenteich und in Müden typisieren.

Der Jubel war gigantisch! Schulleiterin Frauke Sandvoß, Kollegium und Kinder waren gleich zweimal aus dem Häuschen, als sie die Nachrichten erfuhren: Zwei anonyme Spender hatten jeweils 20.000 Euro für die Fortsetzung des Projekts „Kleiner Wagen“ gespendet – einmal eine Person aus der Umgebung und einmal der Spender, der schon seit vielen Monaten in der ganzen Region für einen Geldsegen für wohltätige Projekte sorgt.

Schulleiterin Frauke Sandvoß erhielt das Präsent des Spenders samt Geldbündeln von Redakteurin Daniela König. Foto: Dirk Kühn

„Wir mussten uns erst mal setzen“, sagte Frauke Sandvoß, Rektorin der Grundschule am Zellberg, bei der zweiten Spende im Mai. „Meine Sekretärin Birgit Neumann und ich haben eine Gänsehaut nach der anderen bekommen.“ Mit 20.000 Euro kann das 2015 von Sandvoß gestartete Projekt jeweils ein Jahr lang betrieben werden. In den rot-blau-weiß gestrichenen Bauwagen kommen Kinder, die Probleme bei Sozialpädagogin Christiane Hauer loswerden möchten. Sie ist im beheizten Refugium auf dem Schulhof erste Ansprechpartnerin für Sorgen – egal, ob der Hamster gestorben ist, ein Umzug ansteht, sich die Eltern trennen wollen oder Oma krank ist. Nichts davon dringt nach außen.

Hier geht’s zum Jahresrückblick 2019 für Gifhorn.

Schon im März hatte die Schule eine große Dankesfeier mit Plakaten auf dem Schulhof organisiert – im Mai stieg eine noch größere Party in der Sporthalle. Redaktionsleiter Dirk Kühn und Redakteurin Daniela König überreichten zwei Geldbündel, die in der Redaktion abgegeben worden waren. Die Grundschüler spendeten tosenden Applaus.

Redaktionsleiter Dirk Kühn überreichte Gabriele Asseburg-Schwalki (blond) und Stefanie Söchtig die Spende über 10.000 Euro. Foto: Reiner Silberstein

Die Adressaten der 10.000 Euro großen anonymen Spende Anfang November konnten sich selbst gar nicht bedanken: es ging um die meistens vierbeinigen Bewohner des Tierschutzzentrums in Ribbesbüttel. Für sie sprachen aber Tierschutzvereins-Vorsitzende Gabriele Asseburg-Schwalki und die Tierheimleiterinnen Stefanie Söchtig und Sabine Hölter: „Ist das niedlich! Das ist richtig mit Liebe gemacht!“, schwärmten sie über die Verpackung. Der Spender hatte das Bündel 200-Euro-Scheine nämlich nicht nur in einem mit Katzenbild und Herzen verzierten Karton verpackt, sondern auch noch schokoladige Katzenzungen und einen lieben Brief zur „Wundertüte“ beigelegt. Mit der Spende könne man nun weitere neue Boxen für die Quarantänestation anschaffen, von denen schon drei Stück im Haus stehen und die alten Edelstahlkäfige ersetzen: „Sie sind aus Glasfaser, daher viel wärmer“, so die Vorsitzende. Zudem seien sie kratzfest, so dass sich keine Keime festsetzen könnten, die Ecken rund, um die Reinigung zu erleichtern. „Die Katzen fühlen sich viel wohler darin.“

289 Menschen ließen sich in Meine typisieren. Die 15 Monate alte Laura sucht einen Stammzellenspender. Foto: Dirk Kühn

Spenden ganz anderer Art wurden im Oktober in Meine gesucht: Stammzellen zugunsten der 15 Monate alten Laura, die unter einen seltenen Stoffwechselkrankheit leidet. Die Organisatoren Eva Bruchmann, Marcel Calberlah, Almut Bruchmann, Nils Bruchmann, Birgit Heise, Birgit Albert, Volker Elbers waren begeistert: 289 Menschen ließen sich an einem Sonntag für die DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) typisieren. Dazu kamen rund 9000 Euro an Geldspenden zusammen, berichtete Bruchmann. „Das war echt überragend“, sagte sie, „ein riesengroßes Dankeschön an alle Helfer!“ Und die Eltern Nina und Lucas Harms: „Es tut gut, in so einer schwierigen Situation nicht allein gelassen zu werden.“

Eine Erfolgsmeldung gab es gleich nach der zweiten Typisierungsaktion des Jahres in Flettmar, die bei einer gemeinsamen Aktion von „Hand in Hand für Kinder der Region“, TSV Flettmar und Gifhorner Rundschau am 17. August stattgefunden hatte: Für die krebskranke Michelle H. aus Laatzen (Region Hannover), für die die Typisierung vorrangig angesetzt war, waren gleich zwei mögliche Knochenmarkspender gefunden worden.