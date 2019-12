Geldregen-Jahr für die Stadt der Schulden

Das Jahr 2019 beginnt für die Stadt mit einer guten Nachricht: Die Kommune erhält Anfang Januar von der EU einen Gutschein über 15.000 Euro für die Einrichtung von zehn „Hotspots“ im Stadtgebiet. Doch die Einrichtung öffentlicher Zugangsorte zur kostenfreien Nutzung des Internets fallen ins Ressort eines neuen Dezernenten, der noch im Frühjahr dringend gesucht wird. Als am 1. August dann Jan Erik Bohling (55, CDU) als Chef für kulturelle Angelegenheiten, Wirtschaft und Digitales die arg ausgedünnte Führungsriege verstärkt, kommt er nicht allein. Der neue Sozialdezernent Dirk Härdrich (59, SPD) tritt voller neuer Ideen in die Fußstapfen von Christa Frenzel, die 2018 in den Ruhestand wechselte.

Neue Macher

Beide Kollegen werden mit Erleichterung, aber auch mit hohen Erwartungen im Rathaus empfangen. So hat sich Härdrich vor allem mit der Bewältigung der Flüchtlingsintegration, aber auch mit Bildungsfragen zu beschäftigen, die überschattet sind von dramatischen Rahmenbedingungen: So fehlen der Stadt am Jahresende 392 Kita- und 338 Krippenplätze – so schnell wie möglich müssen fünf weitere Kindergärten her. Bohling hat ähnlich dicke Bretter zu bohren: Seine größte Herausforderung ist es, ein Mammutprojekt zu organisieren, das der Rat Anfang Oktober mit einem Initiativantrag und einer Resolution startet. In Kooperation mit hiesigen Wirtschaftskonzernen und mit Sitz im leerstehenden Flüchtlingswohnheim in Engelnstedt will sich Salzgitter mausern zum Wasserstoffzentrum mit landesweiter Vorreiterrolle für klimaschonende Industrieproduktion.

Hier geht’s zum Jahresrückblick 2019 für Salzgitter.

Große Pläne

Der Geldregen, der die mit knapp 400 Millionen Euro tief verschuldete Stadt 2019 vergleichsweise reichlich trifft, berücksichtigt auch das. Mitte Oktober eilt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil höchst selbst nach Salzgitter, um die frohe Botschaft zu verkünden. Mit Strukturhilfemitteln in Höhe von 50 Millionen Euro bezuschusst das Land die Stahlstadt gleich für drei Zwecke, das sogenannte „Drei-Säulen-Modell“: Während rund 24 Millionen Euro in die Bildung und die soziale Integration von Flüchtlingen fließen sowie 19 Millionen in den Abriss verwahrloster und leerstehender Wohnungen, sind weitere 7 Millionen Euro gedacht für wirtschaftliche Innovationen, darunter die Errichtung eines Kompetenz- und Gründerzentrums für Wasserstoff in Salzgitter.

Hintergrund der großen Pläne ist immer auch die Angst der Stadt vor dem Wegfall von Arbeitsplätzen. So verabschiedet der Rat schon im Januar eine Resolution zur Absicherung des Volkswagen-Standorts in Beddingen. Und auch die Gründung des Wasserstoffzentrums ist verbunden mit einem Aufruf der Politiker zur Job-Erhaltung. In der Resolution von Anfang Oktober setzt der Rat auf die Produktion von Wasserstoffzügen, die helfen könnten, den drohenden Arbeitsplatzabbau beim Schienenfahrzeughersteller Alstom in Salzgitter zu stoppen.

Viele Sorgenkinder

Doch auch noch andere Sorgenkinder beschäftigen Salzgitters Kommunalpolitiker. Das schlimmste sind Alarmmeldungen aus den Schulen. Es fängt im Februar an. Die Wiesenschule ist nicht mehr zu halten. Undichte Fenster, Schimmel, veraltete elektrische Leitungen, massive Schäden an Sanitäranlagen und Parkettfußböden veranlassen die Verwaltung, die Reißleine zu ziehen. Sie schlägt dem Rat vor, die abrissreife Altstadtschule mit der Wiesenschule in einem Neubau an der Wiesenstraße zusammenzulegen – Kosten: rund 13,6 Millionen Euro.

Während die Stadt zeitgleich am Salzgittersee mit großem Aufwand und hoher Bürgerbeteiligung über die Zukunft des Binnengewässers nachdenkt, gibt es im März im Schulbereich die nächste Hiobsbotschaft: Auch das Gebäude der arg schadstoffbelasteten Pestalozzischule ist nicht mehr zu halten: „Wir kriegen die Belastung durch PCB nicht in den Griff“, resümiert Baudezernent Michael Tacke. Doch die Liste maroder Schulgebäude wird immer länger. Ende März gibt es daher Zoff im Rat, Mitte Mai einen Kompromiss, den Oberbürgermeister Frank Klingebiel und alle Fraktionen mittragen. Die Stadt wird auf Basis des Schulmodernisierungsprogramms von 2007 den Zustand aller Schulen samt Mensen, Aulen, Sport-. Sanitär- und Außenanlagen „detailliert“ untersuchen und den Sanierungsaufwand auflisten. Über Prioritäten entscheiden OB und Fraktionsspitzen in einer Arbeitsgruppe. Ob dann auch der Krankheitserreger Legionellen Thema sein wird, der beharrlich die Sanitäranlagen einiger Schulsporthallen lahmlegt, ist unklar.

Tüchtiger Käufer

Voran geht es mit der Umwandlung des Stadtteils Watenstedt in ein Gewerbegebiet. Der Mann, der es richten soll, heißt Gottfried Teuber. Der 69-Jährige vermittelt als Projektmanager zwischen verkaufswilligen Grundstücksbesitzern und der Stadt als Käufer. Sie spart für die Erwerbung aller 68 Immobilien bis 2030 jährlich eine Million Euro an, gründet für die Abwicklung eigens die Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt (PSW). Am Ende des Jahres ist ein vielversprechender Anfang gemacht: Vier Privatgrundstücke hat die Kommune bereits gekauft, fünf folgen 2020. „Mehr ist nicht finanzierbar“, urteilt Tacke.

Was sonst noch geschah

Und während die AfD bei der Europawahl im Mai in Salzgitter mit 15 Prozent der Stimmen ihr landesweit bestes Ergebnis holt, die FDP Pläne für ein interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet bei Thiede wieder hervorkramt, setzt sich das „Handy-Parken“ durch und die Stabbogenbrücke bei Beddingen wird für rund 3,1 Millionen Euro generalüberholt. Wieder gibt es viel Geld für die Stadt: Jährlich rund 1,7 Millionen Euro sichert sich Salzgitter zur Erhöhung der Kita-Qualität über das „Gute-Kita“-Gesetz des Bundes. Dann eröffnet plangemäß das sanierte und erweiterte Stadtbad, es gibt reichlich politischen Streit um das neue Blitzgerät „Traffistar S350“ und Salzgitters Bundestagsabgeordneter Sigmar Gabriel (SPD) tritt ab.