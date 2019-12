Nach Schöppenstedter Wahldrama: Neumann klarer Sieger

Schöppenstedt. In der Samtgemeinde Elm-Asse standen vorgezogene Neuwahlen an. Beim Leserforum kam es zum Spektakel. Am Ende siegte Dirk Neumann souverän.

Wahlen mit Spektakel und Aufregung gab es in der Samtgemeinde Elm-Asse. Es galt, den Sessel des Bürgermeisters neu zu besetzten, nachdem Regina Bollmeier angekündigt hatte, zum Jahresende vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Drei Kandidaten warfen ihren Hut in den Ring, um die Nachfolge anzutreten. Einer von ihnen hätte auf halben Weg allerdings am liebsten wieder kehrt gemacht. Dazu war es aber schon zu spät.

Das Wahlergebnis am Ende war eindeutig. Dirk Neumann entschied das Rennen um den Bürgermeistersessel am 15. September gleich im ersten Wahlgang für sich. Der parteilose Kandidat erhielt 56,62 Prozent der Stimmen. Damit ließ er seinen größten Konkurrenten deutlich hinter sich. Für den SPD-Kandidaten Michael Waßmann hatten sich nur 35,91 Prozent der Wähler entschieden. Der dritte Mann spielte am Ende praktisch keine Rolle mehr. Nur 7,47 Prozent der Wähler stimmten für Thomas Mertens.

Der Immobilienunternehmer aus Ampleben hatte aber zuvor für die meisten Diskussionen gesorgt. Knapp zwei Wochen vor der Wahl hatte der Immobilien-Fachmann während eines Leserforums unserer Zeitung für den großen Überraschungsknall gesorgt. Völlig unerwartet wollte er seine Kandidatur zurückziehen. „Ich habe meine Qualifikation für dieses Amt überschätzt“, sagte der Ampleber im Scheinwerferlicht des Eulenspiegelmuseums. Um seinen spontanen Entschluss zu untermauern, verließ er unverzüglich das Podium der Veranstaltung und begab sich Richtung Thekenbereich.

Das hatte es zuvor noch nicht gegeben. Und so herrschte zunächst Ratlosigkeit. Maria Osburg, die als Redaktionsleiterin der Wolfenbütteler Zeitung das Forum moderierte, drängte auf Aufklärung und bat den stellvertretenden Gemeindewahlleiter Andreas Schulz, der als Zuhörer im Saal saß, um eine Stellungnahme. Schulz sprach von einem „Kuckucksei“, dass Mertens der Samtgemeinde ins Nest gelegt habe. Und er machte deutlich, dass es zu spät war für einen Rücktritt von der Kandidatur. Mertens blieb weiter wählbar. Die Stimmen, die er bereits per Briefwahl erhalten hatte, behielten ihre Gültigkeit. Den Kandidaten, der weiche Knie bekommen hatte, forderte Schulz auf: „Überdenk’ deine Reaktion nochmal. Sei ein Kerl, zieh’ durch. Dann machen wir uns in der Samtgemeinde auch nicht lächerlich.“

Tags darauf erklärte Mertens schriftlich seinen Rücktritt vom Rücktritt. Das Wahlbeben von Schöppenstedt hatte ein Ende.

Das Rennen um den Chefsessel im Schöppenstedter Rathaus machten aber nun mit Waßmann und Neumann zwei routinierte Verwaltungsprofis fast unter sich alleine aus. Neumann brachte dabei deutlich mehr Wähler hinter sich als sein Konkurrent. Waßmann, der im Wahlkampf immer wieder „klare Kante“ zeigen wollte, war nur in seiner Heimat die Nummer eins. Der amtierende Bürgermeister von Winnigstedt erhielt in seiner Gemeinde 61,26 Prozent der Stimmen. Im Nachbarort Roklum kam er auf 50,59 Prozent. Als einen Grund für seine Niederlage machte er die geringe Wahlbeteiligung aus. Bis zur Auszählung des letzten Briefwahlbezirks lag sie bei nur 35 Prozent. Am Ende waren es 43,56 Prozent.

Neumann erlebte den Wahlabend mit seiner Familie im Schöppenstedter Ratssaal voller Anspannung. Als der Sieg langsam feststand, folgten die ersten Umarmungen von seiner Frau und seinen beiden Töchtern. Die Anstrengungen der vergangenen Wochen wurden deutlich: „Der Wahlkampf war hart“, sagte Neumann. Der Wahltag sei der erste Sonntag seit vier Wochen gewesen, an dem er wieder zu Hause gefrühstückt habe. Mit etwas Abstand meinte er einen Tag später: „Der gestrige Abend war sehr emotional. Erst jetzt verinnerliche ich das Wahlergebnis richtig. Und ich freue mich sehr darüber, denn es ist ein eindeutiges Wahlergebnis.“

Hier standen sie noch zu viert auf dem Podium: Moderatorin Maria Osburg (links) sowie die Bewerber um das Bürgermeisteramt, Michael Waßmann (weiter von links), Thomas Mertens und Dirk Neumann. Kurz darauf zog Mertens noch während des laufenden Leserforums seine Bewerbung für das Bürgermeisteramt zurück. Foto: Jörg Kleinert

Von seiner Amtsvorgängerin erhielt er Vorschusslorbeeren. „Er ist ein würdiger Nachfolger. Ich schätze seine Menschlichkeit“, sagt Regina Bollmeier (SPD) und hob auch seine fachliche Kompetenz hervor: „Wir haben den gesamten Fusionsprozess in der Samtgemeinde gemeinsam erarbeitet. Dirk Neumann ist für mich immer ein Motor gewesen.“ Die Fusion der Samtgemeinden Schöppenstedt und Asse zur Samtgemeinde Elm-Asse wurde am 1. Januar 2015 umgesetzt.

Die nächsten Bürgermeisterwahlen im Kreis Wolfenbüttel sind schon terminiert. Am ersten März geht es um den Chefsessel in der Samtgemeinde Sickte. Rainer Liborius und Marco Kelb wollen dort Platz nehmen. Der Parteilose Liborius leitet derzeit den Fachbereich Zentrale Dienste in der Samtgemeinde. CDU-Kandidat Kelb leitet das Amt für Personal, Organisation und innere Dienste des Landkreises Wolfenbüttel. Er ist ehrenamtlich Bürgermeister der Gemeinde Sickte.