Dokumentationszentrum für JVA-Gedenkstätte Wolfenbüttel eröffnet

Mit etwas zeitlicher Verzögerung wurde das neue Dokumentationszentrum der Gedenkstätte in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel im November eröffnet. Das für fünf Millionen Euro am Rande einer noch in Betrieb befindlichen Justizvollzugsanstalt errichtete Dokumentationszentrum mit Dauerausstellung zum Thema „Recht. Verbrechen. Folgen. Das Strafgefängnis Wolfenbüttel im Nationalsozialismus“ kann über den Parkplatz der Volksbank am Herzogtor erreicht werden. Da der Zugang zur Dauerausstellung nun ohne umständliches Anmeldeverfahren möglich ist, rechnet Jens-Christian Wagner als Geschäftsführer der Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten mit einer Verdreifachung der Besucherzahlen.

Auf 400 Quadratmetern zeigen hunderte Dokumente, Fotografien und Exponate, die vom Wissenschaftlerteam der Gedenkstätte zusammengetragen wurden, wie weitreichend Justiz und Strafvollzug in das nationalsozialistische Terror- und Verfolgungssystem eingebunden waren.

Zur Eröffnung hatten sich mehr als 370 Gäste angemeldet, darunter 60 Angehörige von NS-Opfern. Die Eröffnungsfeier fand aufgrund des großen Zuspruchs nicht im neuen Dokumentationszentrum, sondern im Lessingtheater statt.

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne erklärte bei der Eröffnung, dass das neue Zentrum eine „wertvolle Ergänzung der Gedenkstättenarbeit im Lande“ darstelle, da in ihr ein ganz zentrales Thema behandelt würde: „Ohne Unterstützung der Justiz hätten die Verbrechen des NS-Regimes so nicht stattfinden können.“ Die neue Gedenkstätte dürfe kein Museum sein, sondern müsse zu historischem Wissen über die Justiz in der Zeit des Nationalsozialismus sowie kritischem Geschichtsbewusstsein beitragen und zwar „informierend, mahnend und zukunftsweisend“.

Mit den neuen Räume im Dokumentationszentrum hat das Team um Gedenkstättenleiterin Martina Staats nun mehr Möglichkeiten, Veranstaltungen anzubieten, zumal im nächsten Jahr auch der 75. Jahrestag der Befreiung des Strafgefängnisses Wolfenbüttel begangen wird. Das 18 Veranstaltungen umfassende Programm für 2020 liegt inzwischen in gedruckter Form vor und ist – ebenso wie der neue Katalog – im Foyer erhältlich.