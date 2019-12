Bus, Straßenbahn und Fahrrad gehen auf die Überholspur

Eine Stadt hält Nabelschau in Sachen Mobilität. 2019, das war das Jahr, in dem sich Braunschweig Gedanken wie nie zuvor darüber gemacht hat: Kann tatsächlich alles so bleiben, wie es ist? Lösungen sind nur an einigen Stellen gefunden worden.

Und damit sind wir auch schon bei den großen Gewinnern des Jahres: Nach endlosem Hin und Her ist endlich das Schülerticket eingeführt worden. Wer Zweifel hatte, dass Bedarf bestand, mag sich an Zahlen der BSVG orientieren: 1000 Abos zusätzlich.

BSVG? Ach ja. Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH, wie sie noch bis zur Jahresmitte hieß, hat den Namen geändert. Und natürlich den Fahrplan. Erstmals nach zehn Jahren wurde nach Verbesserungsmöglichkeiten im ÖPNV gesucht. Am Ende wurde alles auf den Kopf gestellt: neue Linien, neue Linien-Führung, ganz andere Abfahrtzeiten, neuer Takt. Wie gut hat das geklappt? Es kann nicht nur Gewinner geben, doch die Zahl der Kritiker war vergleichsweise klein.

Groß war hingegen die Beteiligung an den Bürgerversammlungen zu den Tram-Trassen-Verlängerungen. Die Pläne in Richtung Rautheim und Volkmarode scheinen in trockenen Tüchern. Richtung Querum wird noch um die Trasse gerungen. Richtung Heidberg werden Autofahrer auf der Salzdahlumer Straße zwei Fahrstreifen verlieren. Das scheint klar.

Ganz sicher ist das auf der Kurt-Schumacher-Straße: Rückbau eines der letzten Relikte der autogerechten Stadt in Braunschweig. Fahrspuren und Parkplätze sollen überbaut werden. Darüber wird natürlich gestritten. Allerdings nicht über das Ob, sondern über das Wie. Viewegs Garten gilt vielen als unantastbar, die Fahrspuren und Parkplätze der Kurt-Schumacher-Straße jedoch nicht. Radfahrer pochen außerdem darauf, dass sie dort richtige Radwege erhalten und nicht auf handtuchbreite Holperstrecken gezwungen werden.

Stichwort Radwege: Ob des guten Sommers ist die Zahl der Braunschweiger E-Bike-Fahrer so hoch wie nie. Erstmals gab es sogar eine eigene E-Bike-Messe. Im Herbst – und dennoch waren die Veranstalter mit dem Zuspruch zufrieden.

Dabei sind längst nicht alle sicher, ob man die Elektromobilität auf Braunschweigs Radwegen bejubeln soll – denn da sind noch die günstigen E-Scooter. Im Sommer wurden sie legalisiert – und hielten dennoch die Mitglieder der neuen Fahrradstaffel der Polizei ordentlich auf Trab. Denn der Großteil der E-Scooter-Fahrer war mit Gefährten unterwegs, die nicht für den Straßenverkehr zugelassen waren.

Dass E-Scooter bislang nur vereinzelt zu sehen sind, ist auch der Politik der Stadt Braunschweig geschuldet: Verleihfirmen würden zwar gern in Braunschweig verleihen. Doch im Rathaus heißt es: Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit.

Schnell zu Ergebnissen wollen hingegen die Fahrrad-Lobbisten kommen. Um zu unterstreichen, dass sich die Straßenverkehrsordnung geändert hat, ging es im Sommer mit Pool-Nudeln auf dem Gepäckträger durch die Innenstadt. Autofahrern sollte so deutlich gemacht werden: Wer Radfahrer überholt, muss jetzt mindestens 1,5 Meter Abstand halten.

Dabei wollen die Radfahr-Verbände eigentlich überhaupt nicht über Überholabstand diskutieren. Denn in diesem Jahr wurde erstmals deutlich: Der alte Herzenswunsch – „Alles was Räder hat, gehört auf die Fahrbahn“ –, ist kein Herzenswunsch mehr.

Dabei hatten sich doch gerade Braunschweigs Tiefbauer mit Fahrradstreifen und Fahrrad-Schutzstreifen angefreundet. Gefahrenstellen wurden sogar rot eingefärbt. Und nun heißt es seitens der Radfahrer plötzlich: Kommando zurück! Wir wollen lieber doch eigene Radwege! Wie in Holland oder Dänemark.

Und so gelten brandneue Radwege-Führungen wie am Klinikum Salzdahlumer Straße bereits als veraltet. Stattdessen zieht Greenpeace Braunschweig mit autogroßen Holzgestellen Richtung Hagenmarkt, um zu zeigen, wie ungerecht der öffentliche Raum verteilt ist, wenn ein einziger Autofahrer so viel Platz beanspruchen darf.

Wenig später rollte die Initiative Fahrradstadt Braunschweig einen breiten grünen Teppich auf der Hagenbrücke aus. Der Teppich, das ist der Raum, den die Radfahrer auf der Hagenbrücke wollen. „Protected Bikelane“, ein abgepollerter Radweg, das ist der neue Herzenswunsch. Ein Bürgerbegehren wird vorbereitet, um Braunschweigs Politik Beine zu machen, damit mutiger für Radfahrer entschieden wird.

Weil wir gerade bei Herzenswünschen sind: Die BSVG will neue Busspuren – wir bleiben dran.