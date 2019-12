Freitags in Braunschweig für die Zukunft

Es ist ihre Hymne des Jahres – und auch in Braunschweig singen sie sie mit Inbrunst: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut …“

Sie sind hier. Es fängt in diesem Jahr an mit dem Schulstreik am Freitag. Schulstreik? Das polarisiert das ganze Jahr über. Auch bei uns. Kann man Lernen verweigern – und sich gleichzeitig auf die Wissenschaft berufen? Gemach, sagen schlaue Schüler und schlaue Schulleiter. Erst geht’s zum Demonstrieren, dann wird der Unterricht nachgeholt. Und man kann ja auch nach Schulschluss demonstrieren ...

Sie sind laut. Ja, stimmt. Das ist vermutlich die richtige Tonlage, wenn eine Lebensweise des Raubbaus und der Verschwendung Lebensgrundlagen bedroht. Regelmäßig sind es Hunderte, manchmal auch ein paar Tausend. Wenn sie in diesem Jahr mit Trillerpfeifen und Megaphonen durch die Straßen der Innenstadt ziehen, dann wird von Freitag zu Freitag immer mehr deutlich: Hier ist ein kritisches Potential, das so schnell jetzt nicht mehr aufgibt. Keine Ein-Freitags-Fliege sozusagen. Eher eine Bewegung, wie sie diese Stadt schon lange nicht mehr hatte.

Weil ihr uns die Zukunft klaut. Das ist umstritten, auch in Braunschweig. Die gesetzteren Generationen, die auch ihre Kämpfe hinter sich haben, mögen das so nicht stehen lassen. So reich, so gesund, so sorglos, so fröhlich sind wir noch nie gewesen. So gerecht, so ausgewogen war es selten. So viel Freiheit war noch nie. Anmaßend und respektlos findet Oberbürgermeister Ulrich Markurth die Rede von Greta Thunberg beim Klimagipfel der Vereinten Nationen.

Selbst aber lädt er die Vertreter der hiesigen Fridays-for-Future-Bewegung ins Rathaus ein, diskutiert mit ihnen. Im Ergebnis wird die Stadt die jungen Klimaaktivisten in ihren Planungsprozess einbeziehen. Die haben längst zahlreiche Verbündete in der Stadt. Da sind erstmal die „Students for Future“ und dann noch die „Scientists for Future“, Studenten und Wissenschaftler, natürliche Partner gewissermaßen. Und zum Abschluss der bundesweiten Klimawoche 2019 arbeitet „FFF“ Braunschweig schon mit Umweltverbänden, Gewerkschaften, Museen, Sportvereinen und etlichen Initiativen zusammen.

Man fordert den Kohleausstieg, eine ganz andere Mobilität – und die Häme, die sich über den einen oder anderen ergießt, der von Helikopter-Eltern im SUV zur Demo gefahren wird, ist ihnen ganz egal.

Es sind noch etliche Ungereimtheiten im Spiel, die junge Zielgruppe selbst ist ja auch nicht ganz ohne beim exzessiven Energieverbrauch, nicht selten von der gedankenlosen Art, wie sie sie selbst angeprangert.

Andererseits besteht diese junge Klimaschutzbewegung im Kern aus einer kritischen Menge, in der sich nachdenkliche Menschen finden, die das Wegschmeißen hochwertig produzierter Lebensmittel, das Zumüllen von Luft, Land und Wasser und die Phantasielosigkeit besinnungslosen Konsums nicht einfach hin- und übernehmen wollen. Da zieht auch eine neue Zeit durch die Straßen. Ja, entschleunigt, bewusst, nachhaltig, gerecht soll sie sein. In Braunschweig könnte das noch eine Weile so gehen. Wenn nicht jetzt, so fragen sie, wann dann?