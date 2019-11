Sensation perfekt: Scholz verliert – stürzt jetzt Merkel?

Malu Dreyer verhaspelte sich im historischen Moment. Auf Olaf Scholz und Klara Geywitz entfielen „55...äh, 45,33 Prozent“, sagte die kommissarische Parteichefin. Das reicht nicht. Die Sensation ist perfekt: Scholz und seine Partnerin Klara Geywitz, die als Kandidaten des Partei-Establishment antraten und die große Koalition bis 2021 weiterführen wollten, sind geschlagen. Neue SPD-Vorsitzende werden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.

Auf der kleinen Bühne im Willy-Brandt-Haus wurden die beiden von vielen Jusos laut bejubelt. Scholz stand neben den Siegern und wirkte geschockt. Er sagte der neuen Parteispitze aber zu, dass er sie voll unterstützen werde. Für das Außenseiter-Duo Esken/Walter-Borjans stimmten 53 Prozent.

Die Sehnsucht an der SPD-Basis, die verhasste GroKo hinter sich zu lassen und mit unverbrauchten Gesichtern einen Neuanfang zu wagen, war größer als der Wunsch zu Regieren. Die Abstimmung kann auch als Misstrauensvotum gegen Scholz gelesen werden.

SPD-Vorsitz: Zerbricht jetzt die Große Koalition?

Die nächsten Stunden und Tage bis zum SPD-Parteitag werden turbulent. Fast alles, was Rang und Namen in der SPD hat, rief in der Stichwahl zur Stimmabgabe für Scholz und Geywitz auf. Viele in der aktuellen Führung bezweifeln, dass Esken und Borjans die Fähigkeiten haben, die krisengeschüttelte Volkspartei mit ihrem großen Apparat überhaupt zu führen.

Ist die Große Koalition, hier mit dem in der Vorsitzendenwahl unterlegenen Olaf Scholz (SPD) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), jetzt am Ende? Foto: Gregor Fischer / dpa

Die Schockwellen der Niederlage des GroKo-Mannes Scholz werden auch das Kanzleramt erreichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Regierung von Angela Merkel vorzeitig zerbricht, ist deutlich gestiegen.

Auf dem Parteitag könnte die Regierung platzen

Zwar haben Esken und Walter-Borjans bislang nicht mit letzter Klarheit gesagt, dass sie die SPD aus der GroKo herausführen wollen. Doch ihre Unterstützer, allen voran die Juso und Kevin Kühnert, erwarten genau das von dem Siegerduo.

Die Entscheidung wird am kommenden Wochenende beim Parteitag in Berlin fallen, wenn rund 600 Delegierte die Halbzeitbilanz der SPD in der großen Koalition bewerten. Oder muten Esken und Borjans ihren Fans eine erste Enttäuschung zu und empfehlen, die Koalition doch fortzusetzen?

Das muss man über die neue SPD-Doppelspitze wissen

Norbert Walter-Borjans war schon Polit-Rentner, jetzt ist er Boss der ältesten deutschen Partei. 2017 hatten die Wähler ihn und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft bei der NRW-Landtagswahl abgestraft und nach Hause geschickt. Sieben Jahre war Nowabo zuvor Finanzminister in Düsseldorf.

Der Start des früheren Kölner Kämmerers war holprig. Gleich dreimal scheiterte seine Haushaltsplanung vor Gericht. Der von der Opposition als „Rekordschuldenminister“ Geschmähte hatte die Neuverschuldung weit über der Investitionssumme des Landes angesetzt. Das wäre aber nur in einer Notsituation erlaubt gewesen.

Einmal konnte er vor der Presse nicht erklären, woher 1,3 Milliarden Euro Minderausgaben kamen, die er im Haushalt „gefunden“ hatte. Auch die Abwicklung der Landesbank WestLB gehörte nicht zu seinen Sternstunden.

Der „Robin Hood“ vom Rhein

Aber am Ende stand Nowabo dennoch gut da in der damaligen NRW-Regierung. Was war passiert? Walter-Borjans brachte das Kunststück fertig, sich vom Schuldenkönig in den „Robin Hood der Steuerzahler“ zu verwandeln.

„Manchmal“, erzählt der vierfache Vater und FC-Köln-Fan heute stolz, „klopfen mir im Supermarkt oder in der Bahn fremde Leute auf die Schulter und sagen: ,Gut gemacht.‘“

Als Minister ließ Walter-Borjans elf Steuer-CDs ankaufen, die dem Fiskus über sieben Milliarden Euro einbrachten und Zigtausende Steuerbetrüger zu Selbstanzeigen veranlassten. Auch der mächtige Bayern-Boss und Steuerhinterzieher Uli Hoeneß knickte vor diesem Druck ein.

Ergeht es Nowabo wie Martin Schulz?

Zuletzt zog Nowabo als Ruheständler mit seinem Steuerbuch („Der große Bluff“) durch die Republik und erzählte ursozialdemokratische Geschichten: Dass starke Schultern mehr tragen müssen als schwache und dass Reiche keine Steuerschlupflöcher verdienen.

Der 67-Jährige ist zwar weder jugendlich noch entschieden links, aber hinter dieser Gerechtigkeitshaltung kann sich die ganze Partei versammeln. Aber Parteichef in Berlin?

Nowabo hat noch nie eine Wahl gewonnen, geschweige denn seinen Wahlkreis. Er muss aufpassen, dass es ihm nicht wie Martin Schulz ergeht. Der einstige Kanzlerkandidat und 100-Prozent-Vorsitzende war in der Hauptstadt schlecht vernetzt, unterschätzte die Herausforderung und konnte sich nicht lange halten.

Unterschätzt Nowabo die Schwere der Aufgabe?

So zweifeln viele in der aktuellen SPD-Spitze, dass auch Nowabo weiß, was auf ihn zukommt. Harsche Kritik musste er für seine Aussage einstecken, die SPD brauche in der aktuellen Umfragelage gar keinen Kanzlerkandidaten aufstellen. Kurz darauf ruderte er zurück. Geschadet hat es Nowabo nicht.

Nun müssen Esken und er die SPD vor einer Spaltung bewahren und auf das Scholz-Lager zugehen. Vielleicht überlebt die GroKo auch diesen Wechsel an der SPD-Spitze? Sie wollen die große Koalition nicht unbedingt fluchtartig verlassen. Doch sie haben klar gemacht: Das Regierungsbündnis kann nur dann weitergeführt werden, wenn CDU und CSU den Koalitionsvertrag neu verhandeln - dazu gehören aus ihrer Sicht weitere Milliardeninvestitionen in Klima, Straßen, Schulen und ein Mindestlohn von 12 Euro.

Klimapaket und schwarze Null - vieles soll auf den Prüfstand

Das Klimapaket wollen die neuen SPD-Chefs wieder aufschnüren. „Wir sollten den CO2-Preis wirksam hochsetzen und die Einnahmen als Prämie pro Kopf an die Bevölkerung zurückzahlen“, forderte Walter-Borjans Anfang November im Gespräch mit unserer Redaktion. Am Freitag hatte der Bundesrat Teile des Klimapakets gestoppt.

Um Geld für ein 500-Milliarden-Investitionsprogramm zu bekommen, soll die Schwarze Null im Bundeshaushalt fallen. „Bei diesen Themen tut sich ein ziemlich großer Spalt zwischen Union und SPD auf. Unser Parteitag muss diskutieren, ob und wie lange der Treibstoff für die große Koalition noch reicht“, sagte Borjans. Auch die Industrie und Gewerkschaften fordern eine Abkehr von der Schwarzen Null.

Esken und er könnten dem Parteitag einen Forderungskatalog vorschlagen, den die SPD in Gespräche mit der Union einbringt. Ziehen CDU und CSU nicht mit - und das hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bereits klargemacht - müssten die Sozialdemokraten reagieren.

Neue SPD-Chefin Esken: eine „Schwertgosch“ für Berlin

Saskia Esken, die neue Co-Chefin der SPD, hat bereits angekündigt, sie werde der Partei dann „einen geordneten Rückzug“ vorschlagen. Wie es nach einem möglichen GroKo-Aus weitergeht, ist offen. Zumindest der Bundeshaushalt für das kommende Jahr ist beschlossen, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) könnte also eine Zeit lang mit einer Minderheitsregierung weitermachen.

Die 58 Jahre alte Digitalexpertin Esken ist bundespolitisch ein unbeschriebenes Blatt. Sie redet geradeaus, nimmt selten Rücksicht auf die Gefühle ihrer Gesprächspartner, ist authentisch. „Schwertgosch“, würde man auf Schwäbisch über sie sagen. In den TV-Duellen und in Talkshows arbeitete sie sich an Scholz ab. Der sei in der Regierung zu schnell mit Kompromissen zufrieden, das schade dem Ansehen der SPD.

Esken will Digitalisierung nicht nur für Eliten

Esken, die drei Kinder hat und im Nordschwarzwald wohnt, sitzt seit 2013 im Bundestag und setzt sich dafür ein, dass der digitale Wandel nicht nur Eliten nutzt, sondern alle Zugang dazu haben. Geboren in Stuttgart, aufgewachsen im Kreis Böblingen, wurde sie vom sozialen und politischen Engagement ihrer Eltern geprägt. Sie arbeitete zunächst in der Gastronomie, als Fahrerin und Schreibkraft. Später schloss sie eine Ausbildung zur Informatikerin ab und entwickelte Software.

Im Zusammenhang mit dem Vorsitz der SPD, der oft als Schlangengrube beschrieben wird, meinte die 58-Jährige kürzlich ironisch, im Landeselternbeirat Baden-Württemberg, in dem sie sitze, gehe es auch zur Sache. Das Scholz-Lager rümpfte die Nase, sah darin einen Ausdruck von Provinzialität. Esken muss das nicht mehr stören, sie hat gewonnen. Walter-Borjans und sie sind erst einmal oben, Scholz und Geywitz haben verloren.