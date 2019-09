Steht Donald Trump unmittelbar vor „Impeachment“-Verfahren?

Hat Donald Trump die Ukraine mit der Zurückhaltung von Hilfsgeldern unter Druck gesetzt, um seinem politischen Gegner Joe Biden zu schaden? Diese Frage elektrisiert Washington. Die Vorwürfe haben Forderungen nach einem Amtsenthebungsverfahren neuen Schwung gegeben.

In der US-Hauptstadt verdichten sich am Dienstag Informationen, dass die Demokraten ein „Impeachment“ gegen US-Präsident Donald Trump einleiten wollen. Nach Informationen des Senders Fox News wird Nancy Pelosi, Frontfrau der Demokraten und Sprecherin des Repräsentantenhauses, gegen 21 Uhr deutscher Zeit vor der Presse treten.

Mit Spannung wird erwartet, ob sich Pelosi für ein solches Verfahren aussprechen und womöglich konkrete Schritte ankündigen könnte.

Impeachment von Donald Trump – US-Präsident will Basis mobilisieren

In der von Trump losgetretenen Ukraine-Schmutzkampagne um Alt-Vizepräsident Biden und dessen Sohn Hunter, die Trump ohne jeden Beleg für „korrupt” erklärt hat, hat der US-Präsident den Bogen nach Ansicht vieler Kommentatoren überspannt.

Hätte ein Republikaner gemacht, was Biden und dessen Sprössling laut Trump getan haben, säße er auf dem elektrischen Stuhl, erklärt der Präsident am Rande der UN-Vollversammlung in New York allen Ernstes.

Selbst altgedienten Konservativen verschlug es kurz den Atem. Sie erklären den Versuch Trumps, seinen derzeit wahrscheinlichsten Herausforderer aufseiten der Demokraten bei der Wahl in einem Jahr in die Nähe der Todesstrafe zu rücken, mit einer Art Kamikaze-Strategie.

Donald Trump (l) und Joe Biden. Foto: Evan VucciAnders Wiklund / dpa

„Trump steht so nahe wie noch nie vor einem Amtsenthebungsverfahren”, sagte ein Ost-Europa-Experte des Außenministeriums dieser Zeitung, „die Demokraten werden auf Dauer gar nicht anders können, als hier eine Grenze zu ziehen. Offenbar will Trump genau das, weil er seine Basis mobilisieren will.“

Die Gründe: Zunächst hatte Trump selbst eingeräumt, in einem Telefonat mit dem ukrainischen Regierungschef Wolodymyr Selenskyj Mitte Juli darauf gedrängt zu haben, dass gegen Biden Senior wie Junior Ermittlungen wegen Korruptionsverdacht aufgenommen werden.

Die Versatzstücke: Hunter Biden hatte parallel zur Amtszeit seines Vaters seit 2014 für die ukrainische Gasfirma Burisma gearbeitet und monatlich 50.000 Dollar dafür eingestrichen. Joe Biden wiederum sorgte mit dafür, dass die Ukraine den damals vor Ort wie in Europa in Ungnade gefallenen Generalstaatsanwalt Wiktor Schokin in die Wüste schickte, der angeblich hinter Burisma her war.

Demokraten sehen in Trumps Vorgehen Mafioso-Verhalten

Trump verknotet die beiden losen Enden und fabriziert daraus: Vater Biden schützt seinen Sohn vor staatsanwaltlichen Ermittlungen. Eine Lesart, die nirgendwo substanziell geteilt wird. Zu keiner Zeit sind bis heute strafrechtlich relevante Vorwürfe gegen die Bidens laut geworden.

Demokratische Abgeordnete erkennen in Trumps Vorgehen Mafioso-Verhalten. Sie sprechen nach der Russland-Affäre von einem „neuen Tiefpunkt einer Präsidentschaft, die Amerikas Institutionen zerstört.“ Demokratische Parlamentarier, die bisher ein „Impeachment“ ablehnten und dem Wähler am 3. November 2020 das demokratische Votum über Trump überlassen wollten, werben nun massiv für die Einleitung eines Amtsenthebungverfahrens. Inzwischen ist ihre Zahl auf 140 gestiegen.

Der Auslöser: Trump hatte bei Selenskyj nicht nur indirekt um „Kompromat“ gegen Biden gebeten. Wie Regierungsmitarbeiter „Washington Post“ und „New York Times“ steckten, hat Trump dabei Geld als Hebel eingesetzt. Genauer: Rund 400 Millionen Dollar US-Militärhilfe für die Ukraine, die längst vom Kongress bewilligt waren, sollen auf Trumps Anweisung wochenlang zurückgehalten worden sein.

Der Präsident bestreitet jede Verknüpfung nach der Lesart Geld-gegen-kompromittierendes Material. Parlamentarier beider Parteien drängen vehement auf die Herausgabe des Mitschnitts des Telefongesprächs zwischen Trump und Selenskyj. Nur so könne aufgeklärt werden, „ob es sich um einen der schlimmsten Versuche von Machtmissbrauch in der Geschichte Amerika handelt“, sagen Demokraten. (dha/les)