Diese fünf Probleme muss Angela Merkel in China anpacken

Es ist die zwölfte Reise von Angela Merkel nach China – und mit Sicherheit eine der schwierigsten. Die deutsche Regierungschefin ist in einer heiklen Vermittlerrolle unterwegs: Der Handelskrieg zwischen den USA und China schwelt nicht nur, er lodert vielmehr lichterloh. Und in Hongkong gibt es seit 13 Wochen Unruhen, die Lage ist unübersichtlich. Genug zu besprechen also.

Merkel wird am Freitag sowohl Gespräche mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang sowie am Abend mit Staatspräsident Xi Jinping führen. Begleitet wird die Kanzlerin bei ihrer insgesamt dreitägigen Reise von einer großen Wirtschaftsdelegation.

Wir geben einen Überblick über die fünf größten Probleme, die den Besuch der Kanzlerin in China so schwierig machen:

Hongkong

Die Bilder der Proteste in Hongkong gehen um die Welt – und lassen ungute Erinnerungen an die gewaltsame Niederschlagung der Studentenproteste auf dem Tiananmen-Platz 1989 zurück. Die Demonstranten befürchtet steigenden Einfluss der chinesischen Regierung auf Hongkong und eine Beschneidung ihrer Freiheitsrechte.

Angela Merkel verfolgte den Empfang mit militärischen Ehren in Peking erneut sitzend. Neben ihr steht Li Keqiang, der Ministerpräsident von China. Foto: Michael Kappeler / dpa

Zwar zog Hongkongs Regierung Ende der Woche den Anlass der Proteste, das Gesetz für Auslieferungen nach China, komplett zurück. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam räumte allerdings ein, dass die Unzufriedenheit unter den sieben Millionen Hongkongern „weit über dieses Gesetz hinausgeht“.

Der Anführer der Protestbewegung, Joshua Wong, reagierte entsprechend: „Zu wenig, zu spät.“ Seiner Ansicht nach müssten die Proteste mindestens bis zum 1. Oktober weitergehen, wenn China den 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik feiere. Das spricht eher nicht für eine Entspannung.

Wong wird in der kommenden Woche in Berlin erwartet. Ein Treffen der Kanzlerin mit Anführern der Proteste in Hongkong ist bislang dem Vernehmen nach weder in China noch in Berlin geplant. Kurz vor Beginn der Reise hatten diese Merkel um ein Treffen gebeten.

In der deutschen Delegation heißt es, dass man abschätzen müsse, was mehr bringe: eine offene Geste, oder der Versuch, leiser und hinter den Kulissen einzuwirken. Dass sie den Konflikt mit China nicht scheut, hatte Merkel mit dem Besuch des Dalai Lamas im Kanzleramt vor Jahren bereits unter Beweis gestellt. Bislang appelliert die Bundesregierung an alle Parteien, den Konflikt im Dialog und gewaltfrei zu lösen. Als Grundlagen sieht man die Gesetze und Freiheiten an, die für das Verhältnis zwischen China und dem Sonderverwaltungsgebiet gelten.

Merkel hat den Grundsatz: Besser miteinander als übereinander reden. Sie sieht die Notwendigkeit eines Dialogs mit China und hielt während ihrer Amtszeit regelmäßig Kontakt zu den Oberen. Ohne China, so die Überzeugung, wird in der Welt nicht viel auszurichten sein. Mit Präsident Xi Jinping hat sie einen Ansprechpartner, der die deutsche Kanzlerin als uneitle Gesprächspartnerin respektiert. Er räumt ihr viel Zeit ein bei dem Besuch.

Handel

Die USA und China liefern sich nunmehr seit gut einem Jahr einen Handelskrieg, der in beiden Ländern zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums geführt hat und der die Weltkonjunktur bremst. Auch die Aktienmärkte sind merklich nervös.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Li Keqiang, beobachten die Unterzeichnung von Wirtschaftsabkommen in der Großen Halle des Volkes. Foto: Michael Kappeler / dpa

US-Präsident Donald Trump versucht, China mit den Strafzöllen zum Abschluss eines umfassenden Handelsabkommens bewegen. Beim G7-Treffen in Biarritz sandte Trump das Signal in die Welt, das er an einem „Deal“, einer Einigung, mit den Chinesen interessiert sei. Ob dem wirklich so ist, weiß man auch in der deutschen Delegation nicht zu sagen. „Die Zölle haben uns eine unglaubliche Verhandlungsposition verschafft“, zeigte Trump sich vor kurzen zuversichtlich. „Ich glaube wirklich, dass China ein Abkommen will.“ Von Seiten der chinesischen Regierung gab es bislang allerdings keine Anzeichen.

Die Probleme, die Trump mit China hat, gelten auch für die EU. Auf das Problem des Schutz geistigen Eigentums weisen westliche Politiker seit langem hin. Auch die vielen chinesischen Investitionen, etwa in Afrika, sorgen im Westen für Misstrauen. Dennoch: Der Handelskrieg schadet bereits der deutschen und der Weltwirtschaft.

Eine Einigung hätte in weltweites Aufatmen zur Folge. Merkel wird versuchen, die Positionen auszuloten. Ihr Problem: Im Gegensatz zu früher ziehen Europäer und Amerikaner nicht am gleichen Strang. Die Maßnahmen von Trump gelten auch im Westen vielen als zu hart.

Die nächsten Eskalationsstufen sind schon programmiert: Vom 15. Dezember an wollen die USA Strafzölle von 15 Prozent auf weitere Konsumgüter aus China im Wert von rund 160 Milliarden US-Dollar in Kraft setzen. Dann werden auch Produkte wie Smartphones, Laptops und Kleidung erfasst werden. Von Dezember an gelten dann auf fast alle Warenimporte aus China – 2018 waren das rund 540 Milliarden US-Dollar – Strafzölle. Ob das noch zu verhindern ist?

Deutsch-chinesische Wirtschaftsbeziehungen

China ist seit drei Jahren in Folge der größte deutsche Handelspartner mit einem Volumen von knapp 200 Milliarden Euro – vor den Niederlanden, den USA und Frankreich. Merkels Delegation ist durchaus hochkarätig: Neben Siemens-Chef Joe Kaeser, dem Daimler-Vorstandschef Ola Källenius und dem Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing sind weitere Konzernspitzen von VW, BASF und BMW an Bord. Auch viele Mittelständler reisen mit. Und sie kommen durchaus mit Hoffnung auf neue Geschäfte im Gepäck.

Als positives Zeichen der Chinesen werde wahrgenommen, dass sich der Versicherungskonzern Allianz künftig ohne heimischen Partner auf dem chinesischen Versicherungsmarkt bewegen könne, hieß es. Die deutschen Unternehmen haben lange Zeit sehr gut von und mit dem China-Geschäft gelebt. Das langsamere Wachstum und die schwierigeren Marktbedingungen – es gefällt ihnen nicht.

Auch ist das Misstrauen gegenüber den Chinesen hoch, was die Sicherheit der internen Daten angeht. Ebenso bereitet das neu eingeführte Social-Rating-System , das zum Teil auch für Firmen gelten soll, den Unternehmen Sorge – die Verunsicherung ist groß. Die Situation in Hongkong betrachten die Firmenchefs ebenfalls mit Argwohn – und hoffen, dass es zu keiner Eskalation kommt.

Doch auch die Chinesen haben Themen, die sie als belastend empfinden: Sie verwiesen darauf, dass die deutschen Investitionen in China zuletzt um das Zwei- bis Dreifache gestiegen seien, während die chinesischen Investitionen in Deutschland zurückgingen.

• Bilderstrecke: Der Weg von Angela Merkel zur Kanzlerin:

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Seit November 2005 ist die gebürtige Hamburgerin Angela Merkel erste deutsche Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Wir zeigen Stationen im Leben von Angela Merkel. Foto: Luo Huanhuan / imago/Xinhua Stimmen Sie ab 5 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Merkel wurde am 17. Juli 1954 in Hamburg-Barmbek geboren. Noch im selben Jahr zog es die Familie allerdings in die DDR. Das Bild zeigt Angela Kasner im Alter von etwa zwei Jahren. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Der Heimatort von Angela Merkel: In Templin in Brandenburg wuchs die spätere Kanzlerin auf und beendete dort auch ihre Schullaufbahn. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Angela Kasner (heute Angela Merkel) bereitet im Juli 1973 – nach ihrem Abitur – mit Freunden beim Camping im brandenburgischen Himmelpfort (damals DDR) auf der Feuerstelle ein Essen zu. Foto: Fotoreport / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die Eltern von Angela Merkel im Oktober 2009: Horst Kasner (verstorben im Jahr 2011) war evangelischer Theologe, seine Frau Herlind Lehrerin für Latein und Englisch. Merkel hat zwei jüngere Geschwister: Bruder Marcus (geboren 1957) und Schwester Irene (geboren 1964). Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die Goethe-Schule in Templin, auf der Angela Merkel Schülerin war. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Auch die Templiner Waldschule besuchte die spätere CDU-Politikerin. An der Erweiterten Oberschule in der 16.000-Einwohner-Stadt machte Merkel 1973 das Abitur – Notenschnitt: 1,0. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel 1973 begann Merkel ihr Studium der Physik an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. 1977 heiratete sie ihren Kommilitonen Ulrich Merkel, die Ehe hielt aber nur bis 1982. Merkel schloss ihr Studium 1978 mit ihrer Diplomarbeit ab. Thema: „Der Einfluß der räumlichen Korrelation auf die Reaktionsgeschwindigkeit bei bimolekularen Elementarreaktionen in dichten Medien“, Note: sehr gut. Foto: imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Angela Merkel im März 1990 mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Merkel war damals Mitglied des „DA“, des Demokratischen Aufbruchs, der mit der Ost-CDU koalierte. Foto: imago stock&people / imago/Frank Sorge Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Angela Merkel im Mai 1990 als Stellvertretende Regierungssprecherin der Regierung Lothar de Maiziére. Im August trat der „DA“ gemeinsam mit der Ost-CDU der westdeutschen CDU bei. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl am 2. Dezember 1990 holte Merkel in ihrem Wahlkreis einen klaren Sieg mit 48,5 Prozent der Erststimmen. Überraschend wurde die frisch gebackene Bundestagsabgeordnete wenig später von Bundeskanzler Helmut Kohl für einen Ministerposten nominiert. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Am 18. Januar 1991 wurde Merkel als Ministerin für Frauen und Jugend vereidigt. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Im Dezember des Jahres wurde sie auf dem CDU-Bundesparteitag in Dresden zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt. Foto: Klaus Franke / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Merkel und ihr Mentor Helmut Kohl beim CDU-Parteitag im November 1994. Foto: Tim Brakemeier / dpa Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Alte Bekannte: Angela Merkel und Horst Seehofer im März 1995. Merkel war von Helmut Kohl nach der Bundestagswahl 1994 zur Umweltministerin ernannt worden, Seehofer war zu dieser Zeit Bundesgesundheitsminister. Foto: imago stock&people / imago/Rainer Unkel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel 1998 heiratete Angela Merkel den Quantenmechaniker Joachim Sauer, den sie 1984 kennengelernt hatte. Sauer brachte zwei Söhne aus seiner ersten Ehe mit in die Partnerschaft. Die beiden sind bis heute verheiratet. Foto: REUTERS / MICHAELA REHLE / REUTERS Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die Schlappe der CDU bei der Bundestagswahl 1998 bedeutete für Merkel indirekt einen Aufstieg. Wolfgang Schäuble beerbte Helmut Kohl als Parteivorsitzender – und ernannte Merkel zur Generalsekretärin. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel 1999 wurde die CDU-Spendenaffäre bekannt – und Merkel übte ohne Absprache mit Schäuble offen Kritik an Helmut Kohl. Sie erntete für diesen Schritt viel Kritik, wurde „Nestbeschmutzerin“ genannt, bekam aber auch viel Zuspruch. Als auch Schäuble durch die Affäre immer mehr belastet wurde und zurücktreten musste, war Merkel eine der wenigen unbelasteten Nachfolge-Optionen. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Am 10. April 2000 wurde sie auf dem CDU-Bundesparteitag in Essen zur Bundesvorsitzenden der Christdemokraten gewählt. Foto: Michael Urban / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Edmund Stoiber und Angela Merkel im Januar 2002: Bei der Bundestagswahl im September des Jahres erhielten SPD und Grüne zusammen 306 von 603 Sitzen – Unions-Kanzlerkandidat Stoiber hatte keine Chance, SPD-Chef Gerhard Schröder blieb Kanzler. Merkel buhlte mit Friedrich Merz um den Fraktionsvorsitz der Union – schließlich soll Stoibers Unterstützung Merkel den Zuschlag gesichert haben. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Christian Wulff (l.), damaliger niedersächsischer CDU-Spitzenkandidat, Angela Merkel und Edmund Stoiber im Januar 2003: In diesem Jahr gab es CDU-Wahlerfolge bei den Landtagswahlen in Hessen und Niedersachsen. Das stärkte die Position und den Einfluss der Oppositionsführerin Merkel im Bundestag. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel 2004 endete unter anderem die Amtszeit von Johannes Rau als Bundespräsident. Wolfgang Schäuble brachte sich für die Nachfolge in Stellung, wurde unter anderem von Friedrich Merz unterstützt. Am Ende wurde Horst Köhler (Mitte) gewählt, der als Kandidat Merkels galt. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die SPD-Wahlschlappe in NRW im Mai 2005 veranlasste die Sozialdemokraten, eine vorgezogene Neuwahl des Bundestages anzustreben. Am 30. Mai entschieden sich CDU und CSU für Angela Merkel als Kandidatin. Foto: imago stock&people / imago/Hermann J. Knippertz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die Kombo zeigt Fernsehbilder des TV-Duells am 4. September 2005 zwischen Bundeskanzler Gerhard Schröder und der Unions-Kanzlerkandidatin Angela Merkel in Berlin. Foto: Alexander Rüsche / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die „Bild“-Zeitung vom 11. Oktober 2005: Die Wahl im September hatte kein allzu eindeutiges Resultat geliefert, schließlich einigten sich Union und SPD am 10. Oktober auf eine Große Koalition – mit Kanzlerin Merkel. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Angela Merkel gibt am 22. November 2005 gegenüber dem Bundestagspräsidenten Norbert Lammert den Amtseid im Bundestag ab. Foto: Peer Grimm / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Auch Amtsvorgänger Gerhard Schröder gehörte zu den Gratulanten. Foto: Michael Hanschke / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die Kanzlerin fiebert mit, als „die Welt zu Gast bei Freunden“ ist: Angela Merkel beim Achtelfinale der Fußball-WM 2006 zwischen Gastgeber Deutschland und Schweden in München. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Angela Merkel bekommt in Juni 2007 Blumen von José Manuel Barroso, dem damaligen Präsidenten der Europäische Kommission. 2007 trat Merkel erstmals die EU-Ratspräsidentschaft an. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die deutsch-französischen Beziehungen wurden unter Merkel, hier im Jahr 2007, wieder intensiver. Vor allem ihr Verhältnis zum damaligen Staatspräsident Nicolas Sarkozy war sehr eng. „Merkozy“ hielt als fester Begriff Einzug in die europäischen Medien. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 1 Bewertung



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Und auch das Verhältnis zum aktuellen französischen Präsidenten Emmanuel Macron kann sich sehen lassen. Foto: Michael Kappeler / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel 2008 hielt Merkel dann auch Einzug ins Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds in London. Später kamen noch weitere Figuren hinzu für Ausstellungen in Berlin und Amsterdam. Foto: imago stock&people / imago/Paulo Amorim Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Bei der Bundestagswahl im September 2009 erhielten Union und FDP die notwendige Mehrheit der Stimmen für eine schwarz-gelbe Koalition. Merkel trat ihre zweite Amtszeit als Kanzlerin an – einer ihrer Stellvertreter in dieser Legislaturperiode war Guido Westerwelle. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Im Juni 2011 erhielt Merkel aus den Händen von US-Präsident Barack Obama die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung, die die USA zu vergeben haben – und nur eine von etlichen Ehrungen, die Merkel zuteil wurden. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Eine ihrer tiefgreifendsten Entscheidungen traf die Kanzlerin im Jahr 2011: Nach der Atomkatastrophe von Fukushima verkündete sie den schnellen Atomausstieg der Bundesregierung. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Im Wahlkampf 2009 war sie noch dafür eingetreten, die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern. Es gab viel Kritik, auch parteiintern, der Großteil der Bevölkerung trug die Entscheidung allerdings mit. Foto: Michael Kappeler / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Der Start von Merkels dritter Amtszeit: Nachdem die FDP bei der Bundestagswahl am 22. September 2013 den Einzug in den Bundestag verpasst hatte, einigten sich die Parteispitzen Sigmar Gabriel (SPD), Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) auf eine Große Koalition. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Merkel lässt sich im September 2015 nach dem Besuch einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Berlin für ein Selfie zusammen mit dem Flüchtling Shaker Kedida aus Mossul (Irak) fotografieren. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Für ihre Reaktionen auf die Griechenlandkrise, die Flüchtlingskrise und die Bedrohung durch den „Islamischen Staat“ ehrte das Time Magazine Angela Merkel als „Person of the Year 2015“. Vor der so betitelten „Kanzlerin der freien Welt“ hatten nur drei Deutsche diese Auszeichnung erhalten. Foto: Time Magazine Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Angela Merkel heute: In der Flüchtlingskrise blieb sie ihrem liberalen Kurs treu, trotz großer Kritik von Unionspolitikern und einigen EU-Ländern. Foto: Ralf Hirschberger / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Das einzige TV-Duell zwischen Angela Merkel und ihrem Kontrahenten Martin Schulz (SPD) vor der Bundestagswahl 2017: Der Schlagabtausch zwischen den beiden Spitzenkandidaten wurde live im ZDF, in der ARD, bei RTL und Sat.1 am 3. September 2017 übertragen. Foto: HANDOUT / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Aber auch Schulz konnte Merkel nicht gefährlich werden. Auch wenn sie mit 33 Prozent ein schlechteres Ergebnis als bei der Wahl 2013 holte, konnte Merkels Union die Wahl mit deutlichem Vorsprung gewinnen. Foto: Wolfgang Kumm / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Sechs Monate nach der Bundestagswahl, am 14. März, haben die Abgeordneten Angela Merkel als Kanzlerin wiedergewählt. Für die CDU-Vorsitzende ist es die vierte Amtszeit. Foto: Michael Kappeler / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Sie nahm die Wahl an. Foto: Kay Nietfeld / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Konzern Huawei

Soll die EU beim Ausbau der neuen 5G-Mobilfunknetze auf die Expertise des chinesischen Konzerns Huawei zurückgreifen oder nicht? In einer Antwort der Bundesregierung an die EU-Kommission hieß es vor kurzem, von Staaten gesteuerte Angreifer seien eine größere Bedrohung als organisierte Banden, einzelne Hacker oder versehentliche Systemausfälle.

Huawei gehört zu den führenden Anbietern der 5G-Mobilfunktechnik, die unter anderem deutlich schnellere Datenübertragungsraten bringen soll. In den USA und auch in Deutschland sind die Chinesen aber zuletzt wegen Sicherheitsbedenken rund um Datennetzwerke unter Druck geraten.

Die USA werfen Huawei vor, Spionage-Hintertüren in Produkte einzubauen und eng mit dem chinesischen Staat zusammenzuarbeiten. Einen konkreten Nachweis von Sicherheitslücken ist die US-Regierung allerdings bislang schuldig geblieben. Auch der amerikanische Huawei-Wettbewerber Cisco ist nicht unumstritten. Die Bundesregierung will sich vor allem nicht in die Abhängigkeit eines einzelnen Wettbewerbers begeben.

Menschenrechte

Die Kanzlerin sprach bei ihren Besuchen in China stets die Menschenrechte an, traf sich bei mit „Vertretern der Zivilgesellschaft“ wie es in der Diplomatensprache so schön heißt. Allerdings sind diese Besuche heikel, können durchaus eine Gefahr für die Betroffenen darstellen. Bei diesem Besuch wird Merkel sowohl das Deutsch-Chinesische Dialogforum besuchen als auch am zweiten Ort ihrer Reise, der Stadt Wuhan, mit Studenten sprechen.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) rief die Kanzlerin vor der Reise auf, bei ihrem Besuch in China öffentlich eine desaströse Lage der Pressefreiheit anzuprangern. In keinem anderen Land seien mehr Journalisten wegen ihrer Arbeit im Gefängnis als in China, derzeit mindestens 113 Menschen. Einige inhaftierte Journalisten seien unter lebensbedrohlichen Bedingungen für viele Jahre im Gefängnis, wo sie Opfer von Misshandlung seien und keine angemessene ärztliche Versorgung erhielten, beklagt die Organisation.