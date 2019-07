Golf-Marinemission: Deutschland hält sich Beteiligung offen

Berlin. Eine Beteiligung Deutschlands an einer Marinemission im Golf hängt von deren Gestaltung ab. Das erklärte Außenminister Heiko Maas.

Die Bundesregierung hält sich nach den Worten von Außenminister Heiko Maas (SPD) die Beteiligung an einer Marinemission im Persischen Golf offen. „Gerade mit der neuen britischen Regierung sind wir in Kontakt, um zu erfahren, wie sie sich positioniert. Die Planungen stehen aber noch am Anfang“, sagte Maas unserer Redaktion.

„Ob Deutschland sich beteiligt, wird man erst dann entscheiden können, wenn wir Klarheit über die Gestaltung einer solchen Mission haben.“ Erst dann werde man auch die politischen und rechtlichen Fragen beantworten können, die sich vor einer solchen Entscheidung stellten.

Persischer Golf: Diplomatie nur gemeinsam möglich – US-Strategie keine Option

Die Diplomatie habe nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn Deutschland, Frankreich und Großbritannien an einem Strang zögen. „An der amerikanischen Strategie des „maximalen Drucks“ beteiligen wir uns nicht“, betonte Maas. „Unser Engagement vor Ort muss ein europäisches Gesicht haben.“Europa habe ein eigenes Interesse, etwas für die Sicherheit am Golf zu tun, sagte Maas.

Mit Frankreich und Großbritannien spreche die Bundesregierung auch darüber, wie man die Staaten der Region zum Thema maritime Sicherheit an einen Tisch bekommen könne. „Davor sind noch dicke diplomatische Bretter zu bohren, aber um ungewollte Eskalationen zu vermeiden, braucht es funktionierende Gesprächskanäle und einen Dialog über gemeinsame Regeln.“

