Auf Wolfenbütteler Meesche entsteht eine Bürgersportanlage

Die neue Sportanlage auf der Meesche, wo am Donnerstagmittag der erste offizielle Spatenstich erfolgte, wird dem „Sport in Wolfenbüttel insgesamt gut tun“. Das erklärte Klaus Dünwald, Vorsitzender des Hauptnutzers der Anlage, des MTV Wolfenbüttel, am Rande der kleinen Feier auf der inzwischen fast vollständig leergeräumten innerstädtischen Sportanlage. Der MTV sei gut in die Planungen für die neue Sportanlage miteingebunden worden, meinte der MTV-Vorsitzende.

Der MTV-Vorsitzende hofft, dass sich die Fußballmannschaften des MTV nach Fertigstellung der Anlage im Herbst 2020 bei ihren Spielen auf der neuen Anlage in ihren Klassen etablieren können. Unter anderem stehen den Fußballern dann zwei Kunstrasenplätze auf der Meesche zur Verfügung. Er freute sich auch über den Bewegungsraum im neuen Funktionsgebäude, der für den Gesundheitssport sowie die Ballettabteilung des größten Wolfenbütteler Sportvereins gute Trainingsbedingungen biete werde. Und auch die geplanten Freizeitsporteinrichtungen (unter anderem eine Laufstrecke entlang der Oker, Beachvolleyballfelder, eine Multifunktionsspielfläche sowie eine Calesthenics-Anlage) seien eine Bereicherung für den Sport insgesamt und könnten in das umfassende Sportangebot des MTV Wolfenbüttel auch gut integriert werden.

Abriss der alten Tribüne auf der Meesche. Foto: Karl-Ernst Hueske

Die neue Meesche soll sowohl dem Schul- und Vereinssport als auch dem Freizeitsport, also dem nicht vereingebundenen Sport, dienen, betonte Wolfenbüttels Bürgermeister Thomas Pink bei seiner Rede zum ersten Spatenstich. Die Diskussion um eine Erneuerung der innerstädtischen Sportanlage Meesche seit schon seit der Jahrtausendwende in Wolfenbüttel ein großes Thema, das nun aber endlich angepackt worden sei. Die neue Anlage werde „vielfältiger und moderner“, versprach der Bürgermeister. Auf dem 5,2 Hektar großen Gelände laufen derzeit unter anderem noch die letzten Abbrucharbeiten von dem alten Vereinshaus und der Tribüne, die durch eine neue überdachte Tribüne für 260 Besucher (plus weitere nicht überdachte Stehplätze) ersetzt wird.

Auf den Abbruch des alten Vereinshauses, dem ein Architekt in unserer Zeitung Anklänge an die Architekturrichtung Bauhaus bescheinigt hatte, ging Pink kurz ein. Er bezeichnete diese Bauhaus-Theorie als den „größten Witz, den er bisher gelesen habe“. Die Stadt hatte sich auch noch bei der Oberen Denkmalschutzbehörde, dem Niedersächsischem Landesamt für Denkmalpflege (NLD), nach der Bedeutung des Gebäudes erkundigt. Zur Antwort der Behörde teilte uns Alexander Panknin von der Pressestelle der Stadt mit: „Die Antwort ist kurz und eindeutig, ich zitiere: ,Denkmalwerte sind nicht zu konstatieren.’ Demnach handelt es sich nach Auffassung des NLD nicht um ein Bauhausobjekt, welches dem Denkmalschutz unterliegt.“

Beim Abbruch der Tribüne hatte man auch Platten vom jüdischen Friedhof oder Überreste der Wolfenbütteler Synagoge erwartet, die dort einst verbaut sein sollten. Dazu erklärte Stadtbaurat Ivica Lukanic auf Nachfrage kurz und knapp: „Es wurde nichts gefunden.“