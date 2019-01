Bürgermeister von Danzig auf Bühne mit Messer angegriffen

Der Danziger Bürgermeister Pawel Adamowicz, der am Sonntag mit einem Messer angegriffen wurde, ist tot. Das teilte das Krankenhaus in Danzig mit, in dem Adamowicz behandelt wurde.Das Motiv der Tat soll wohl Rache sein. Noch auf der Bühne hatte sich der Angreifer für sein Aktion gerechtfertigt. Er...