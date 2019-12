Brandstifter halten Feuerwehren in Atem

Unter schwerem Atemschutz löscht ein Feuerwerhmann eine brennende Gartenlaube im Kleingartenverein Am Driebenberg in Königslutter. Insgesamt zwölf Mal brannte es dort seit September. Mit der Festnahme eines 41 Jahre alten Königslutteraners im November endete die Brandserie.

Helmstedt. Brandserien versetzen in Helmstedt und Königslutter die Menschen in Angst. Zwei Männer werden verhaftet.

Zwölfmal brannte es seit September 2018 beim Kleingartenverein Driebenberg 1950 in Königslutter, 25 bis 30 gelegte Brände in Schuppen und Lauben musste die Feuerwehr seit Ende 2016 im Quartier zwischen Memel- und Nordstraße sowie Walbecker Straße in Helmstedt löschen. Brandstifter hielten die Freiwilligen Feuerwehren in Atem, verursachten immensen Sachschaden, bereiteten den Ermittlern der Polizei über Monate Kopfzerbrechen.

Doch am Ende klickten die Handschellen: Die Polizei nahm im Juli einen 45 Jahre alter Helmstedter nach einem Feuer an der Walbecker Straße fest, im November beendete sie die Brandserie in der Kleingartenkolonie am Driebenberg mit der Festnahme eines 41-Jährigen aus Königslutter.

Der Königslutteraner besaß selbst eine Laube auf dem Gelände des Kleingartenvereins. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt hatten ihn nach einem weiteren Vollbrand einer Gartenhütte in der Kleingartenkolonie in Tatortnähe gestellt. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen und seiner Laube fanden die Beamten Beweismaterial.

Bereits in der Vernehmung zeigte sich der Mann geständig und räumte weitere Taten ein. Die Haftrichterin am Amtsgericht in Helmstedt ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig Untersuchungshaft gegen den 41-Jährigen an. Bei den zwölf Bränden kam es laut Polizei zu einem Schaden von etwa 50 000 Euro.

Der, so befürchtete es der Vereinsvorsitzende Jörg Bickmeier im Oktober, werde wohl am Verein hängen bleiben. „Es ist ja nicht nur die Entsorgung, wir müssen auch das Personal bereitstellen, das aufräumt“, ärgerte sich Bickmeier. Die Brandserie habe an den Nerven der Gartenpächter gezehrt. „Das Schlimme ist, dass man nichts machen kann“, beschrieb Bickmeier die Gefühlslage. Das sei für alle sehr belastend gewesen.

Die Festnahme in Helmstedt erfolgte im Juli nach einem neuerlichen Brand an der Walbecker Straße. Gegen den 45-jährigen Helmstedter hatte die Staatsanwaltschaft Braunschweig zunächst Ermittlungen in fünf Fällen von Brandlegung aufgenommen, „zwei davon sind Gegenstand des Haftbefehls“, hatte die Erste Staatsanwältin Julia Meyer als Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Braunschweig auf Anfrage unserer Zeitung im September bestätigt. Der Beschuldigte sei auch psychiatrisch begutachtet worden.

Inzwischen steht fest, dass sich der Beschuldigte, der immer noch in Untersuchungshaft sitzt, vom 9. Januar 2019 an vor dem Amtsgericht Helmstedt verantworten muss. Ihm werden zwei Brandstiftungen und eine versuchte Brandstiftung zur Last gelegt. Die lange Brandserie im Bereich Nordstraße/Walbecker Straße sei Gegenstand der Ermittlungen gewesen, erläuterte Amtsgerichtsdirektor Stefan Miersch Mitte Dezember. Doch nur für drei Anklagepunkte habe die Beweislage letzten Endes ausgereicht. So würden dem 45-Jährigen der Schuppenbrand vom Juli in der Walbecker Straße, eine Brandstiftung an einem Auto vom Mai 2018 und eine versuchte Brandstiftung an einem weiteren Fahrzeug aus dem Jahr 2015 zur Last gelegt. Der Angeklagte, so Miersch, streite die gegen ihn erhobenen Vorwürfe ab.

Die Festnahme des 45-Jährigen bezeichnete Polizeisprecher Thomas Figge im Sommer „als Erfolg der monatelangen polizeilichen Ermittlungsarbeit“. Die lange Serie von Brandstiftungen habe vor allem bei den Anwohnern der Walbecker und der Nordstraße für Angst und Schrecken gesorgt.

Seit Oktober 2016 hatte die Polizei in diesem Umfeld etwa 25 bis 30 Brände registriert. Gartenlauben, Autos, Schuppen, Carports – nichts war vor den Flammen sicher. Obwohl die Feuerwehr in allen Fällen schnell zur Stelle war und Schlimmeres verhindern konnte, hatte es dennoch Verletzte gegeben: Bei der Anfahrt zu einem Löscheinsatz im April dieses Jahres war ein Feuerwehrmann in seinem Privatwagen mit dem gerade ausrückenden Einsatzleitwagen zusammengestoßen. Beide Fahrer mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei weitere Feuerwehrmänner wurden in der gleichen Nacht während der Löscharbeiten an einem leerstehenden Haus von herabfallenden Ziegeln getroffen. In einem anderen Fall hatte die Feuerwehr Bewohner aus ihrem Haus retten können, an dem angrenzend das Carport brannte. Beim letzten Einsatz dieser Brandserie erlitt ein Feuerwehrmann durch die Hitze während der Löscharbeiten einen Kreislaufkollaps.

Zu den näheren Umständen der Festnahme machte die Polizei seinerzeit und bis heute keine Angaben. Welche Spuren, unmittelbaren Beobachtungen oder Hinweise die Ermittler zu dem Tatverdächtigen geführt haben, ist daher bis heute unbekannt.

Sicher ist dagegen, dass die Helmstedter Polizei mit „Nachdruck und großem Aufwand“ an der Aufklärung der Brandserie gearbeitet hat. Jörg Dornfeld, Helmstedts Kripo-Leiter, und sein Kollege Michael Schüler, Leiter der Abteilung Brandermittlung, hatten im April unserer Zeitung die speziellen Probleme geschildert, mit denen die Ermittlungen in der Helmstedter Brandserie behaftet waren: „Die Brandstiftungen finden in einem unübersichtlichen, weitgehend unbeleuchteten und schwer zu observierenden Areal statt“, so Schüler. Zwischen der Brandlegung und dem offenen Ausbrechen eines Feuers vergehe zudem einige Zeit. Genügend Zeit für den Täter, um sich ohne Hektik vom Tatort zu entfernen.