Friedrich Merz: "Bin fest davon überzeugt, dass ich CDU-Chef werde"

Was treibt Friedrich Merz nach neun Jahren zur Rückkehr in die Politik, warum will er unbedingt CDU-Vorsitzender werden? Im Berliner Büro der Unternehmensberatung Gauly Advisors, die ihn bei seiner Kandidatur unterstützt, bestreitet er eigensüchtige Motive – und berichtet über ein kurzes Gespräch...