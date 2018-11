Fessenheim: Atomkraftwerk wird 2020 abgeschaltet

Das älteste noch laufende Kernkraftwerk Frankreichs wird geschlossen. Staatschef Emmanuel Macron kündigte am Dienstag in Paris an, dass Fessenheim im Elsass im Sommer 2020 endgültig geschlossen werde.Das Akw Fessenheim in unmittelbarer Nähe zur deutschen Grenze gilt laut Kritikern schon seit...