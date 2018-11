Im Jemen sterben Tausende im Bürgerkrieg

In den letzten 30 Minuten gab es 15 Luftangriffe. 15. Es ist Krieg im Jemen. Die Ärztin Mariam Aldogani arbeitet für die Hilfsorganisation Save the Children in der Stadt Hodeidah. Sie sagt: „Das soll jetzt alles sofort aufhören.“ Das sei die schlimmste Zeit für die Kinder. Mariam Aldogani erzählt...