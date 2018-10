Bayern-Wahl: Daniel Günther (CDU) legt CSU personelle Konsequenzen nahe

Am bayerischen Wahlabend erreichen wir den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) am Telefon. Seine erste Analyse fällt schonungslos aus. Herr Günther, wer trägt Schuld am Debakel der CSU bei der Bayern-Wahl? Daniel Günther: Die CSU muss dringend ihren Kurs korrigieren –...