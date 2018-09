SPD beharrt auf dem „Spurwechsel“ bei der Zuwanderung

Trotz massiven Widerstands in der Union beharrt die SPD auf ihrer Forderung, abgelehnten Asylbewerbern einen sogenannten Spurwechsel in den deutschen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Vor dem Koalitionsgipfel am Montag sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil unserer Redaktion: „Es wäre absurd, wenn wir...