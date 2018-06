Tierschützer zeigen Veranstalter von Brieftauben-Schauen an

Tierschützer greifen den Brieftaubensport an. Die Tierschutzorganisation Peta hat Anfang Juni in Essen einen – in ganz Deutschland sechs – Veranstalter sogenannter Tribünenflüge wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz angezeigt.Bei diesen Flügen können mehr als Tausend Tauben über lange Strecken...