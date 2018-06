Regierungskrise: Keine Lösung im Unions-Machtstreit

Wie beschreibt man den Zustand, wenn am eigenen Stuhl gesägt wird – und zwar nicht vom politischen Gegner, sondern von der Schwesterpartei? Angela Merkel drückte es am Montag so aus: „Ich fühle mich angespornt.“Die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende machte damit notgedrungen gute Miene zum bösen Spiel....