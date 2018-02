Margot Käßmann geht Mitte des Jahres beim EKD in Ruhestand

Die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Margot Käßmann, zieht sich aus dem Berufsleben zurück. Die Theologin geht zum 1. Juli in den Ruhestand, wie die EKD am Dienstag in Hannover mitteilte. Am 30. Juni sei ein Abschiedsgottesdienst in der Marktkirche in...