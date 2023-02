Sei es der Enkel, der ans Erbe will und die Oma würgt, oder der Chef, der seinen Mitarbeiter rausekeln will: Isabelle Thormann entlarvt Täter - anhand von Textvergleichen. Die Braunschweigerin ist die einzige öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für forensische Linguistik in Deutschland.

