Walzer im Tanga, der Untote Rubiales und Aiwangers Bruder

Wrestling als besseres Theater, gefährliches Duschen bei Gewitter, Ententanz auf der türkischen Hochzeit - der Mutmachpodcast von Funke startet sommerpausenerholt mit Wichtigem, Wirrem und Witzigem in die neue Woche: Eine Mona Lisa fürs Studio, Absturz oder Super-Söder-Status für Aiwanger, Berliner Klubgänger bringen Hunde in Lebensgefahr, eine Ohrfeige für den Sänger, der LGBT-Klub und die Flüchtlingsunterkunft, ein Walpenis und das ewige Nessie-Marketing, französischer Wein im Gully, eine heitere alkoholfreie Hochzeit und all die Ungeheuer, die im Badesee lauern. Plus: Das letzte Konzert der Saison. Folge 640.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de