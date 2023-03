Gute Laune ist eine Entscheidung

Frühlingsputz, Frühlingserwachen, Frühlingsgefühle - Funkes Mutmachpodcast verkündet das Ende des Winterblues und erklärt, wie wir gemeinsam in Aufbruchstimmung kommen.

Über die Kunst des gelungenen Kompliments und die Oma, die genau im richtigen Moment ihre renovierte Parkbank lobte, ein paar beflügelnde Worte von Goethe und gute Tipps für den Umgang mit Stress. Plus: So tragen wir sofort mehr Freundlichkeit in die Welt. Folge 456.