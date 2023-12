In Folge #34 sprechen Moderator Nick und Lukas Krob über die Frage, wie man Modedesigner:in wird und welche Herausforderungen dieser Berufsweg mit sich bringt.

Julia hatte mit Anfang 20 das, was viele als Leben in ziemlich gelenkten Bahnen bezeichnen: Eine tolle Wohnung, einen sicheren Job, einen liebevollen Partner, mit dem sie sogar verheiratet war. Ein Jahr nach der Ehe kamen Julia allerdings starke Zweifel. Nicht nur an ihrer Beziehung, sondern auch an vielen anderen Dingen in ihrem Leben. Etwas, das sie ziemlich stark ins Grübeln brachte, weiß sie heute ganz klar zu benennen: Ihr Hang zum People Pleasing. So genannte People Pleaser verhalten sich so, dass sie es anderen recht machen – und stellen dabei häufig ihre eigenen Bedürfnisse zurück. Das kann teilweise so extreme Ausmaße haben, dass sich People Pleaser selbst völlig vergessen und nicht mehr in Kontakt mit sich selbst und ihren Bedürfnissen stehen. Wie Julia ihr Muster damals durchbrochen hat und heute anderen Frauen dabei hilft, es ebenfalls zu tun, das erfahrt ihr in Folge #39 von „Wie wir fühlen“ mit Moderatorin Anna.

