Papa & Papi - Eine völlig normale Regenbogenfamilie

"Wir sind eine völlig normale Regenbogenfamilie mit Kind und Hund, mit all den kleinen und großen Freuden des Lebens, Problemen und Abenteuern, die jede andere Familie auch erleben darf. Auf unserem Profil trommeln wir sehr für das Bild von Regenbogenfamilien und Pflegekindern. Nachdem uns vor einigen Jahren klar war, dass wir eine Familie gründen wollen, hatten wir zunächst große Angst davor, ein Pflegekind bei uns aufzunehmen. Nach diversen Gesprächen mit verschiedenen Jugendämtern bekamen wir aber mehr und mehr ein Gefühl für den gesamten Prozess und die damit einhergehende Dauerpflege.

Wir waren uns abschließend einig, mindestens einem dieser Kinder zu einem besseren Start ins Leben verhelfen zu wollen. Durch unserem täglichen Sein hier auf Instagram wollen wir zeigen, dass es für Lukas und uns völlig normal ist, eine Familie zu sein. Lukas, von uns liebevoll „Zwergi“ genannt, ist knapp drei Jahre alt und über die Hälfte seines Lebens bereits bei uns. Er stellt unser Familienmodell nicht in Frage, ganz im Gegenteil. Er lebt und liebt es. Er nimmt seine beiden Papas an die Hand und ist bis über beide Ohren stolz. Ihm ist es völlig egal, dass es bei uns keine Mama im Haus gibt, er entwickelt sich ganz großartig und wenn wir in seine Augen schauen, dann sehen und wissen wir, dass er glücklich ist!"