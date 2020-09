"Diese Woche"-Podcast: Die Aufnahme von Menschen aus Moria

Migranten schlafen am Rand einer Straße, die von Moria nach Mytilene führt, vor ihrem Zelt. Die griechische Polizei hat am 17. September damit begonnen, die verbliebenen Migranten aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria zu holen. Sie sollen in ein neues, provisorisches Zeltlager ziehen, das die Behörden errichtet haben.