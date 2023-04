Menschen mit Demenz im Krankenhaus

Etwa jeder zehnte Patient, der mit einer Erkrankung oder Verletzung in das Wolfsburger Klinikum eingeliefert wird, leidet an Demenz. Ein Aufenthalt in der ungewohnten Umgebung eines Krankenhauses sorgt bei diesen Menschen häufig für eine permanente Anspannung, führt zu Unsicherheit, Angst und manchmal auch zu völliger Überforderung. Wie stellt sich das Klinikum Wolfsburg auf Patienten mit der Nebendiagnose Demenz ein? Wie können Angehörige bei einem Krankenhausaufenthalt unterstützen?

Darüber sprechen im Gesundheitspodcast „Auf Herz und Nieren“ Dr. Hakan Cangür, Chefarzt der Klinik für Neurologie, und Julia Neumann, die Demenzbeauftragte des Klinikums Wolfsburg, mit Redakteur Markus Kutscher.