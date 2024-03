Weißt Du noch, der Puma? Das Ceviche in Pichilemu. Und Günther, der Schamane. Nach knapp drei Monaten in Südamerika kehren Suse und Hajo Schumacher zurück von ihrem Workation-Experiment. Im Mutmchpodcast von Funke berichten sie über große Momente, kleine Freuden, ihre Learnings und den faszinierend-erschreckenden Blick von Ferne auf Deutschland. Weitere Themen: gackernde Lamas, reizarme Wüste, kraftvolle Plätze. Wie gelingt Arbeit und Reisen? Was fasziniert morgens um 4 Uhr auf über 4000 Metern Höhe? Ist der peruanische Nackthund wirklich sexy? Wie gelingt Innigkeit am Bahnhof. Die schönsten biodiversen Wohlfühlorte. Plus: Hajo auf Pferd – zwei Lebewesen, die nicht füreinander geschaffen sind. Folge 727.

Weißt Du noch, der Puma? Das Ceviche in Pichilemu. Und Günther, der Schamane. Nach knapp drei Monaten in Südamerika kehren Suse und Hajo Schumacher zurück von ihrem Workation-Experiment. Im Mutmchpodcast von Funke berichten sie über große Momente, kleine Freuden, ihre Learnings und den faszinierend-erschreckenden Blick von Ferne auf Deutschland. Weitere Themen: gackernde Lamas, reizarme Wüste, kraftvolle Plätze. Wie gelingt Arbeit und Reisen? Was fasziniert morgens um 4 Uhr auf über 4000 Metern Höhe? Ist der peruanische Nackthund wirklich sexy? Wie gelingt Innigkeit am Bahnhof. Die schönsten biodiversen Wohlfühlorte. Plus: Hajo auf Pferd – zwei Lebewesen, die nicht füreinander geschaffen sind. Folge 727.

Kettensägentango 1: Hilfe, das Nest ist leer

Kettensägentango 2: Verbrenne doch einfach deine to-do-Liste, Schatz!

Kettensägentango 3: „Du arbeitest ja ganz anders als ich, Schatz!“

Kettensägentango 4: „Warum riecht die Pampa nach Rucola, Schatz?“

Kettensägentango 5: Das Sommerhaus der Pinguine

Kettensägentango 6: Wenn das Guanako dreimal wiehert …

Kettensägentango 7: „Und wenn wir uns trennen, Schatz?“

Kettensägentango 8: „Hilfe, ich halte es nicht mehr mit Dir aus, Schatz!“

Kettensägentango 9: Der 60. Geburtstag mit Koka und zwei blutjungen Musikern

Kettensägentango 10: Günther, der Schamane

Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen

Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher

Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren

Klartext Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de