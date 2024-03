Dr. Matthias Riedl: Männer in Deutschland haben eine der geringsten Lebenserwartung in Europa. Wie sich das ändern lässt.

Frauen werden in Deutschland im Schnitt deutlich älter als Männer. Letztere schneiden laut Dr. Matthias Riedl bei vielen Erkrankungen schlechter ab, beispielsweise bei Herzerkrankungen, „Männer haben aber auch ein doppelt so hohes Unfallrisiko“. Sie würden zudem häufig Opfer ihres Testosterons. „Sie sind einfach risikofreudiger. Sie gehen Risiken ein, sie empfinden einen Thrill dabei. Natürlich haben wir das immer gebraucht, wenn es darum ging, riskante Manöver zu machen, gefährliche Tiere zu jagen und das Fleisch nach Hause zu bringen oder aber die ganze Gruppe vor Feinden zu retten“, sagt der Ernährungs-Doc. In unserer Gesellschaft spiele das aber nicht mehr so eine große Rolle. „Dann wird es halt mit frisierten Autos ausgetragen, und plötzlich wickelt sich das Auto um den Fahnenmast.“

Männer, die eine Partnerin oder einen Partner an ihrer Seite haben, haben erhebliche Vorteile, weil auch gesunde Ernährung dann meist eine größere Rolle spielt. Wir sprechen in dieser Folge auch darüber, warum der „Männerschnupfen“ keine Erfindung ist und warum der Ernährungsmediziner sich freut, wenn Männer, die zu ihm in die Praxis kommen, ihre PartnerInnen dabei haben.

Außerdem beantwortet Matthias Riedl wieder eine Frage zu einem Ernährungs-Mythos..

Zum Abschluss gibt es ein gesundes Rezept, das Männer wie Frauen gleichermaßen glücklich macht. Ofengemüse mit Zitronenhähnchen.

