Achtung Eltern, den Mann solltet ihr kennen, denn auf ihn hören Eure Kinder. DocFelix ist Deutschlands bekanntester Internet-Mediziner, der gegen Ernährungsmythen kämpft, gegen Zuckerwahn und für gelegentliche Bewegung. Im Mutmachpodcast von Funke erklärt Doc Felix, warum er schon in jungen Jahren zur Darmpiegelung geht, weshalb Medizin bitter schmecken sollte, welche Vorteile eine Knack-App hätte, wieso er fast Radiomoderator geworden wäre und warum er seinen Hund bekocht, aber selbst manchmal nur Döner ißt. Plus Spartipp der Woche: Einfach mal zusammenrechnen, was täglicher Coffee to go kostet. Folge 721

Doc Felix auf Instagram

Die Homepage von Doc Felix

Die Yes!App

Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen

Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher

Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren

Klartext Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de