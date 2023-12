Im Mutmachpodcast erklärt Deutschlands bekanntester Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, was im Jahr 2024 wirklich wichtig wird.

Wo wollen wir wirklich hin? Wie erobern wir unsere Zeit zurück? Was können wir von einem Stück Holz lernen? Und wie funktioniert die Schaukelpferdmeditation? Im Mutmachpodcast von Funke erklärt Deutschlands bekanntester Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, was im Jahr 2024 wirklich wichtig wird. Unsere Themen: Regiert uns künftig eine KI? Das Glück der Handarbeit. Vom Produkt zum Prozess. Warum wir aus Pisa nichts lernen. Der KI-Kolonialismus. Weshalb das alte Fortschrittsversprechen nicht mehr gilt. Raus aus der Untergangserzählung. Wir sind die Gastarbeiter von morgen. Die schweigende Mehrheit der guten Menschen. Plus: Der beste Vorsatz für 2024: Zeit, einfach nur Zeit. Folge 694. Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren Klartext Verlag. Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de