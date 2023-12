Genügend Eiweiß, ausreichend Vitamine und genug zu trinken: Und was wir uns sonst noch Gutes tun können, erklärt Dr. Matthias Riedl.

Die beste Creme kann uns nicht helfen, wenn wir unsere Haut nicht von innen unterstützen. Denn wie sie aussieht, ist aber keineswegs nur eine Frage der Optik, sondern unsere Haut reagiert nicht nur empfindlich auf Einflüsse von außen, sondern auch auf das, was wir essen und trinken. Um sie zu unterstützen sollte man aber nicht zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen, sondern die richtigen Lebensmittel zu uns nehmen, rät Dr. Matthias Riedl. Ideal seien unverarbeitete Produkte, ganz vorneweg Gemüse, aber auch Nüsse. Von Fertiglebensmitteln sei dagegen abzuraten: „Sie enthalten nicht, was wir brauchen, und damit sind auch für die Haut solche Lebensmittel diskreditiert“, so der Ernährungs-Doc. Er erklärt außerdem, wie sich Sonne und Alkohol auswirken und warum manche Menschen, nachdem sie kontrolliert abgenommen haben, sogar wieder zunehmen wollen. Und eine Hörerin, der seit ihrer Jugend immer mehr Haare ausfallen sind, bekommt eine Antwort auf ihre Frage, was daran schuld sein könnte. Wir sprechen in dieser Folge außerdem darüber, ob Schokolade Pickel verursacht oder ob es sich dabei um einen Ernährungs-Mythos handelt. Und zum Abschluss gibt es wieder ein Rezept, das der Haut Freude macht. Weitere Folgen unter https://www.abendblatt.de/podcast/ernaehrungspodcast/ und auf YouTube. Das aktuelle Rezept findet Ihr auf abendblatt.de