Der Kabarettist Florian Schröder erklärt Suse und Hajo Schumacher im Mutmachpodcast von Funke, warum das Böse eine Methode ist.

Warum fasziniert uns das Böse? Warum fällt es manchen Menschen so schwer, über Verletzungen zu sprechen? Wie inszeniert man sich als Opfer? Der Kabarettist Florian Schröder erklärt Suse und Hajo Schumacher im Mutmachpodcast von Funke, warum das Böse eine Methode ist, wieso sein Selbstzerstörungstrieb so mächtig war, warum er sich in Therapie begeben hat, weshalb sein Vater ein schlechter, aber kein böser Mensch war, was ihm an der 2D-Perspektive der Scharfschützen fasziniert und wieso er das Nicht-Binäre feiert. Plus: Ist Arroganz erblich? Folge: 680.

