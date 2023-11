Im Derby-Vorfeld haben sich Lars und Leo mit den Hannoveraner Podcast-Kollegen Uwe Janssen und Bruno Brauer von der HAZ getroffen.

Im Derby-Vorfeld haben sich Lars und Leo mit den Hannoveraner Podcast-Kollegen Uwe Janssen und Bruno Brauer von der HAZ getroffen – und zwar in der geografischen Mitte in Peine. Das Duo betreibt den Podwart rum um Hannover 96. Es geht um die großen und kleinen Sorgen beider Klubs, um Mirko Slomka, Ron-Robert Zieler und eine starke Eintracht-Statistik. Vor dem Rückspiel in Braunschweig gibt’s die Neuauflage.