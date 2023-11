Ausgeschlafene Menschen sind netter, rücksichtsvoller, kreativer und sozialer. Doch leider sind die meisten Zeitgenossen chronisch müde. Schlaflosigkeit hat sich in Deutschland zur Volkskrankheit entwickelt. Ob Netflix im Schlafzimmer, zuviel Energy Drinks im Blut oder das ewig rotierende Gedankenkarussell - Ursachen gibt es viele. Schlafexperte Markus Kamps verrät im Mutmachpodcast von Funke, wie Unternehmen ihren Mitarbeitenden zu mehr Ruhe verhelfen können, was Katastrophen wie Tschernobyl, Brent Spar oder Challenger mit Schlafmangel zu tun hatten, weshalb Ruheräume im Job besser sind als Tischkicker, warum Arbeitgeber über eine Schlafprämie nachdenken sollten, weshalb sich Bill Gates vor dem Zubettgehen kaltes Wasser ins Gesicht schippt und wieso der Mythos vom leistungsstarken Wenigschläfer meistens geflunkert ist. Plus: So gelingt der Champion-Schlaf. Folge 670. Das neue Buch von Markus Kamps und Kathrin Leinweber Website von Markus Kamps Podcast-Folge vom 24. Mai mit Markus Kamps Podcast-Folge vom 28. Juni mit Markus Kamps Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren Klartext Verlag. Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de